Додано: Чет 10 лют, 2022 02:16

Сибарит написав:

Мне просто так хочется

Просто так хочется

Из глубокого личного уважения к автору поста посмотрел.Жаль потерянного времени.Весь ролик - чистая политика и ничего больше.Весь смысл на 20-й минуте: ", чтобы всё это закончилось и мы начали жить прежней, привычной нам жизнью".Вроде, кому-то этого не хочется.Вот только как это сделать, когда люди будут массово болеть (кто-то легко, а кто-то потяжелее), а кто-то будет даже умирать.Ответов у бодренького живчика Глеба нет, да они ему и не нужны. ", чтобы всё это закончилось".И о Трюдо (на 12-й минуте) - "показал, насколько он слабый политик, насколько он недалёкий, мне кажется, вообще человек, потому что он ... говорил одну и ту же ... фразу, которая всем надоела".А что-то изменилось, что он должен придумывать другие аргументы и фразы?Глебу можно дать старый совет - когда кажется, креститься надо.Ещё очень понравилось о 10 млн., собранных "в помощь голодающим" тракерам, из которых им достался 1 млн., а остальные 9 млн не понятно куда денутся (на 4-й минуте).Простенько и со вкусом.И тут же начали сбор денег на новой платформе. Уже другие (?) люди.