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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4990499149924993

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 43
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
44%
19
Зробив 2 щеплення і досить
9%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Жаль потерянного времени.
Весь ролик - чистая политика и ничего больше.

Я бы тоже предпочел прочитать эти новости за пару минут, а не смотреть длинное видео с эмоциями. Только новостей в таком виде нет. За неимением гербовой, пишем на простой...

В последнее время наш шарик стал настолько маленьким, что события в любой точке тем или иным образом отражаются на всех. Поэтому отгораживать себя от информации не стоит, независимо от собственной позиции по проблеме.

Остальные видео, что попадаются, несут еще меньше информации, но просматривая кадры с места событий, я обратил внимание на одну деталь, которая нам, увы, недоступна. Если бы я смотрел эти кадры без звука, не зная, что происходит, я бы решил, что это какие-то гуляния в честь праздника. Там гуляет веселый народ! В основном, это местные которые пришли поддержать. Пришли с детьми, дети играют. У людей, часть из которых лишилась заработка, а часть добровольно от него отказалась ради отстаивания своих принципов, не чувствуется агрессии. У нас, диванных экспертов, агрессии куда больше.
Мы поражены вирусом злобы и нетерпимости, который страшнее короны, а прививки, к сожалению, нет.
Эта история не о том, насколько страшен вирус и не о том, нужны ли прививки.

ЗЫ О том, что траки не будут сигналить по ночам там договорились сразу, без судов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Сибарит написав:сигналить по ночам

А днём-то оно ж в удовольствие. Суровым тракерам не сказали, а сами они слишком суровые, чтобы понять, что в домах рядом спят дети, пожилые, и просто люди после ночных смен работы. Что сами траки заблокировали проезд.
  Сибарит написав:Там гуляет веселый народ! В основном, это местные которые пришли поддержать. Пришли с детьми, дети играют.

Очевидно это не те лишенные сна дети, под чьими окнами сигналят. А приехавшие на шоу из другого края города. Впрочем, история знает шоу и более жестокие, с отрубыванием конечностей, или колесование. Народу нравилось.

  Сибарит написав:У нас, диванных экспертов, агрессии куда больше.


Я тут иногда заглядываю в эту ветку образца 2020 года... Все ж было даже конструктивно. Приводили спокойно цифры, делали прогнозы, размышляли как лучше.
Потом набежали .. Одни повесили ярлыки "то ви перелякані..істеричні". Другие просто улюлюкали и превращали все в цирк (продолжали то, что делали на Кидстафе до прихода на ветку) , третьи на серьезных щах стали разносить теории мирового заговора по истребпению людей и подчинению их. Принесли прогнозы ООН по уменьшению количества населения восточной Европы и назвали Ковид планомерной реализацией прогнозов.
Нашлись те, кто потерял бизнес и они прямо пальцем показывали на опонентов "это ты убил Ваську!!! "



Маразм крепчал, градус накалялся, конструктива все меньше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

я когда в КПИ учился, в очереди в столовой студент стоял, потом упал и умер
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://ubr.ua/ukraine-and-world/society/sudy-massovo-otmenyayut-prikazy-ob-otstranenii-nevaktsinirovannyh-sotrudnikov?utm_campaign=push&utm_source=sendpulse&utm_medium=push
Суды массово отменяют приказы об отстранении от работы невакцинированных сотрудников

Да и для поездов сертификаты уже и не нужны...
ol_zy
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