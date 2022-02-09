Додано: Чет 10 лют, 2022 12:05

ЛАД написав: Жаль потерянного времени.

Весь ролик - чистая политика и ничего больше. Жаль потерянного времени.Весь ролик - чистая политика и ничего больше.

Я бы тоже предпочел прочитать эти новости за пару минут, а не смотреть длинное видео с эмоциями. Только новостей в таком виде нет. За неимением гербовой, пишем на простой...В последнее время наш шарик стал настолько маленьким, что события в любой точке тем или иным образом отражаются на всех. Поэтому отгораживать себя от информации не стоит, независимо от собственной позиции по проблеме.Остальные видео, что попадаются, несут еще меньше информации, но просматривая кадры с места событий, я обратил внимание на одну деталь, которая нам, увы, недоступна. Если бы я смотрел эти кадры без звука, не зная, что происходит, я бы решил, что это какие-то гуляния в честь праздника. Там гуляет веселый народ! В основном, это местные которые пришли поддержать. Пришли с детьми, дети играют. У людей, часть из которых лишилась заработка, а часть добровольно от него отказалась ради отстаивания своих принципов, не чувствуется агрессии. У нас, диванных экспертов, агрессии куда больше.Мы поражены вирусом злобы и нетерпимости, который страшнее короны, а прививки, к сожалению, нет.Эта история не о том, насколько страшен вирус и не о том, нужны ли прививки.ЗЫ О том, что траки не будут сигналить по ночам там договорились сразу, без судов.