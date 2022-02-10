Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:38

Сибарит написав: ЛАД написав: Жаль потерянного времени.

Весь ролик - чистая политика и ничего больше. Жаль потерянного времени.Весь ролик - чистая политика и ничего больше.

Я бы тоже предпочел прочитать эти новости за пару минут, а не смотреть длинное видео с эмоциями. Только новостей в таком виде нет. За неимением гербовой, пишем на простой...



В последнее время наш шарик стал настолько маленьким, что события в любой точке тем или иным образом отражаются на всех. Поэтому отгораживать себя от информации не стоит, независимо от собственной позиции по проблеме . Я бы тоже предпочел прочитать эти новости за пару минут, а не смотреть длинное видео с эмоциями. Только новостей в таком виде нет. За неимением гербовой, пишем на простой...В последнее время наш шарик стал настолько маленьким, что события в любой точке тем или иным образом отражаются на всех. Поэтому

Остальные видео, что попадаются, несут еще меньше информации, но просматривая кадры с места событий, я обратил внимание на одну деталь, которая нам, увы, недоступна. Если бы я смотрел эти кадры без звука, не зная, что происходит, я бы решил, что это какие-то гуляния в честь праздника. Там гуляет веселый народ! В основном, это местные которые пришли поддержать. Пришли с детьми, дети играют. У людей, часть из которых лишилась заработка, а часть добровольно от него отказалась ради отстаивания своих принципов, не чувствуется агрессии. У нас, диванных экспертов, агрессии куда больше.

Мы поражены вирусом злобы и нетерпимости, который страшнее короны, а прививки, к сожалению, нет.

Эта история не о том, насколько страшен вирус и не о том, нужны ли прививки.



ЗЫ О том, что траки не будут сигналить по ночам там договорились сразу, без судов.



Полностью согласен.Но информацию информации рознь.Лично меня не интересует (или мало интересует) политическая и околополитическая информация по данной теме. Свои взгляды об этом я высказал давно, ещё в самом начале ветки и они, в общем, не изменились. Эпидемия, как и любое другое мало-мальски значимое событие, активно используется различными силами для укрепления своих позиций на совершенно других полях и им зачастую плевать с высокой колокольни на вопрос, который послужил поводом для протестов.Я прекрасно понимаю проблемы Будивельника и многих других, возникшие из-за ограничений, связанных с эпидемией (и, кстати, слабо понимаю проблемы канадских тракеров. Почему именно они оказались "самыми пострадавшими"?).Все эти ограничения очень мешают и экономике вообще и отдельным людям, в частности.Я с большим интересом послушал бы этого Глеба или тракеров, если бы они предложили свои варианты противоэпидемической политики. Но этого нет, просто "хочу, чтобы было, как раньше". Я тоже так хочу.Но для этого сделаем вид, что никто не умирает? Или "умирают, и слава богу, меньше нагрузка на пенсионный фонд"?И уж носить маски в местах скопления людей и вакцинироваться не считаю такой уж большой проблемой.Возможно, так и есть, а, может, и нет. Не берусь судить по этому видео о реальных настроениях людей.Есть и другие видео (не из Канады). на которых поведение людей заметно отличается.С огорчением вынужден согласиться.История, может, и не о том. Но я как-то сомневаюсь, что блокирование моста, соединяющего США и Канаду, незначительной группой людей (несколько десятков, пусть даже сотен тракеров) это "демократический" метод решения проблемы.Очень напоминает наше перекрытие "группой Семенченко со товарищи" доставки угля из Донбасса.И для напоминания об истории:Рекламный постер масокИсточник: