ЛАД написав:Жаль потерянного времени. Весь ролик - чистая политика и ничего больше.
Я бы тоже предпочел прочитать эти новости за пару минут, а не смотреть длинное видео с эмоциями. Только новостей в таком виде нет. За неимением гербовой, пишем на простой...
В последнее время наш шарик стал настолько маленьким, что события в любой точке тем или иным образом отражаются на всех. Поэтому отгораживать себя от информации не стоит, независимо от собственной позиции по проблеме.
Остальные видео, что попадаются, несут еще меньше информации, но просматривая кадры с места событий, я обратил внимание на одну деталь, которая нам, увы, недоступна. Если бы я смотрел эти кадры без звука, не зная, что происходит, я бы решил, что это какие-то гуляния в честь праздника. Там гуляет веселый народ! В основном, это местные которые пришли поддержать. Пришли с детьми, дети играют. У людей, часть из которых лишилась заработка, а часть добровольно от него отказалась ради отстаивания своих принципов, не чувствуется агрессии. У нас, диванных экспертов, агрессии куда больше. Мы поражены вирусом злобы и нетерпимости, который страшнее короны, а прививки, к сожалению, нет. Эта история не о том, насколько страшен вирус и не о том, нужны ли прививки.
ЗЫ О том, что траки не будут сигналить по ночам там договорились сразу, без судов.
А днём-то оно ж в удовольствие. Суровым тракерам не сказали, а сами они слишком суровые, чтобы понять, что в домах рядом спят дети, пожилые, и просто люди после ночных смен работы. Что сами траки заблокировали проезд.
Сибарит написав:Там гуляет веселый народ! В основном, это местные которые пришли поддержать. Пришли с детьми, дети играют.
Очевидно это не те лишенные сна дети, под чьими окнами сигналят. А приехавшие на шоу из другого края города. Впрочем, история знает шоу и более жестокие, с отрубыванием конечностей, или колесование. Народу нравилось.
Сибарит написав:У нас, диванных экспертов, агрессии куда больше.
Я тут иногда заглядываю в эту ветку образца 2020 года... Все ж было даже конструктивно. Приводили спокойно цифры, делали прогнозы, размышляли как лучше. Потом набежали .. Одни повесили ярлыки "то ви перелякані..істеричні". Другие просто улюлюкали и превращали все в цирк (продолжали то, что делали на Кидстафе до прихода на ветку) , третьи на серьезных щах стали разносить теории мирового заговора по истребпению людей и подчинению их. Принесли прогнозы ООН по уменьшению количества населения восточной Европы и назвали Ковид планомерной реализацией прогнозов. Нашлись те, кто потерял бизнес и они прямо пальцем показывали на опонентов "это ты убил Ваську!!! "
Маразм крепчал, градус накалялся, конструктива все меньше.
ЛАД написав:Жаль потерянного времени. Весь ролик - чистая политика и ничего больше.
Я бы тоже предпочел прочитать эти новости за пару минут, а не смотреть длинное видео с эмоциями. Только новостей в таком виде нет. За неимением гербовой, пишем на простой...
В последнее время наш шарик стал настолько маленьким, что события в любой точке тем или иным образом отражаются на всех. Поэтому отгораживать себя от информации не стоит, независимо от собственной позиции по проблеме.
Полностью согласен. Но информацию информации рознь. Лично меня не интересует (или мало интересует) политическая и околополитическая информация по данной теме. Свои взгляды об этом я высказал давно, ещё в самом начале ветки и они, в общем, не изменились. Эпидемия, как и любое другое мало-мальски значимое событие, активно используется различными силами для укрепления своих позиций на совершенно других полях и им зачастую плевать с высокой колокольни на вопрос, который послужил поводом для протестов. Я прекрасно понимаю проблемы Будивельника и многих других, возникшие из-за ограничений, связанных с эпидемией (и, кстати, слабо понимаю проблемы канадских тракеров. Почему именно они оказались "самыми пострадавшими"?). Все эти ограничения очень мешают и экономике вообще и отдельным людям, в частности. Я с большим интересом послушал бы этого Глеба или тракеров, если бы они предложили свои варианты противоэпидемической политики. Но этого нет, просто "хочу, чтобы было, как раньше". Я тоже так хочу. Но для этого сделаем вид, что никто не умирает? Или "умирают, и слава богу, меньше нагрузка на пенсионный фонд"? И уж носить маски в местах скопления людей и вакцинироваться не считаю такой уж большой проблемой.
Остальные видео, что попадаются, несут еще меньше информации, но просматривая кадры с места событий, я обратил внимание на одну деталь, которая нам, увы, недоступна. Если бы я смотрел эти кадры без звука, не зная, что происходит, я бы решил, что это какие-то гуляния в честь праздника. Там гуляет веселый народ! В основном, это местные которые пришли поддержать. Пришли с детьми, дети играют. У людей, часть из которых лишилась заработка, а часть добровольно от него отказалась ради отстаивания своих принципов, не чувствуется агрессии. У нас, диванных экспертов, агрессии куда больше.
Возможно, так и есть, а, может, и нет. Не берусь судить по этому видео о реальных настроениях людей. Есть и другие видео (не из Канады). на которых поведение людей заметно отличается.
Мы поражены вирусом злобы и нетерпимости, который страшнее короны, а прививки, к сожалению, нет.
С огорчением вынужден согласиться.
Эта история не о том, насколько страшен вирус и не о том, нужны ли прививки.
ЗЫ О том, что траки не будут сигналить по ночам там договорились сразу, без судов.
История, может, и не о том. Но я как-то сомневаюсь, что блокирование моста, соединяющего США и Канаду, незначительной группой людей (несколько десятков, пусть даже сотен тракеров) это "демократический" метод решения проблемы. Очень напоминает наше перекрытие "группой Семенченко со товарищи" доставки угля из Донбасса.
Немного добавлю к ночному посту. Эта пандемия не первая и не последняя в истории человечества. И сама по себе какого-то чрезвычайного интереса не представляет. В конце концов, это не эпидемии чумы, опустошавшие средневековую Европу и даже не испанка. Потеря 6 млн. человек за 2 года (пусть даже 10-15-20 млн в предположении, что многие страны их просто не фиксировали) для 8-млрд. населения Земли в общем малозаметна. Но следующая возможная (вероятная?) пандемия может быть гораздо более суровой, а эту пандемию можно рассматривать как учебную. Эта "учебная" пандемия продемонстрировала полную неготовность человечества к борьбе с вирусами. Причём, во всех отношениях - научном, организационном, политическом и даже моральном.
В научном отношении - вакцины создали относительно быстро (правда, недостаточно быстро, желательно быстрее), но эффективность вакцин от заражения оказалась недостаточной.
В организационном - не сумели достаточно эффективно и согласованно ввести карантинные меры и организовать быстрое производство больших количеств вакцин. Отчасти в результате этого в некоторых странах быстро провели основную вакцинацию, а затем и бустерную, а в других до сих пор низкий уровень даже первичной вакцинации.
В политическом - несогласованность политики разных стран, неудача (в большей или меньшей степени в разных странах) в попытках правительств убедить население в необходимости вакцинации или просто заставить это сделать.
О моральном отношении даже писать не буду - достаточно почитать наш форум и всё будет ясно.
Кроме того, нынешняя пандемия хорошо продемонстрировала резкое падение авторитета науки и доверия к ней. Причин достаточно много, не буду анализировать. Отмечу только 2 фактора - низкий уровень (качество) образования широких масс населения + массовая пропаганда/реклама. Сегодня идолами молодёжи делают кого угодно, только не учёных - более или менее бездарных певцов, полуграмотных блогеров, спортсменов, артистов, выставляя напоказ блеск, всячески превознося и пропагандируя их и вознося на пьедестал, которого они часто не заслуживают.
Очень хотелось бы, чтобы нынешняя пандемия послужила уроком, из которого человечество сделало бы выводы. Но, к сожалению, этого не будет. Человечество не сделало выводы даже из гораздо большей трагедии - Второй мировой. И продолжает повторять многие старые ошибки.
ЛАД написав:Кроме того, нынешняя пандемия хорошо продемонстрировала резкое падение авторитета науки и доверия к ней. Причин достаточно много, не буду анализировать. Отмечу только 2 фактора - низкий уровень (качество) образования широких масс населения + массовая пропаганда/реклама. Сегодня идолами молодёжи делают кого угодно, только не учёных - более или менее бездарных певцов, полуграмотных блогеров, спортсменов, артистов, выставляя напоказ блеск, всячески превознося и пропагандируя их и вознося на пьедестал, которого они часто не заслуживают.
Ну капец ... Блогеры виноваты. Они то здесь при чём ? Пенсионер, не брюзжите
А Комар, получается, не виноват, которому, главное, торговать лицом в медийном пространстве. Который хайповал на теме коронавируса
А резкое падение авторитета к науке ? Так достаточно почитать fler, чтобы увидеть, что сама наука упала ниже плинтуса
И не забывайте, что самое "образованное" население СССР в начале 1990-х годов активно несло деньги в МММ
Не с той стороны смотрите, не с той стороны Ох не с той
pesikot Пост на форуме - не научная статья. Я здесь не обязан и не могу всё подробно объяснять. Блогеры не виноваты (не все). Виновата ситуация, когда полуграмотные блогеры (певцы, артисты, спортсмены...) становятся "лидерами мнений".
Комар излагал сведения науки о ковид, существовавшие на тот момент, когда он говорил. И ничего больше. Так что к нему претензий нет. В отличие от Жолобовской или как её там. И образование образованию рознь. А пирамиды и люди, клюющие на них, были, есть и будут не только в 90-е в бывшем Союзе, но и в другие времена во всех странах.
ЛАД написав:pesikot Пост на форуме - не научная статья. Я здесь не обязан и не могу всё подробно объяснять. Блогеры не виноваты (не все). Виновата ситуация, когда полуграмотные блогеры (певцы, артисты, спортсмены...) становятся "лидерами мнений".
Комар излагал сведения науки о ковид, существовавшие на тот момент, когда он говорил. И ничего больше. Так что к нему претензий нет. В отличие от Жолобовской или как её там. И образование образованию рознь. А пирамиды и люди, клюющие на них, были, есть и будут не только в 90-е в бывшем Союзе, но и в другие времена во всех странах.
Если для вас педиатр, который давно уже торгует лицом, спец по вирусологии - то у меня для вас плохие новости И блогеры здесь не при чём.
А вот кто при чём, так это вы, которые принимают советы педиатра за истину в вопросах ковида Не перекладывайте с больной головы на здоровую