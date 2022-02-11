ЛАД написав:И уж носить маски в местах скопления людей и вакцинироваться не считаю такой уж большой проблемой.
лучше респираторы. В Киеве анонсируют большой концерт
у нас точно эпидемия?!
ЛАД написав:В организационном - не сумели достаточно эффективно и согласованно ввести карантинные меры
в Китае как раз все хорошо организовали. За считанные часы там могут запереть на вход и выход город миллионник. Нам такое даже не снилось.
Мой вывод на счёт этого всего, эпоха научно технического прогресса проходит, новых открытий почти нет, прорывов в медицине тоже. Человечество расслабило мозги и движется обратно в пещеры. Политики и блогеры - в первом вагоне.
pesikot Советы практикующего педиатра, изучающего свежую научную информацию по ковиду и популярно излагающего её, гораздо лучше домыслов "спеца по вирусологии", излагающего собственный бред, основанный непонятно на чём.
ЛАД написав:В организационном - не сумели достаточно эффективно и согласованно ввести карантинные меры
в Китае как раз все хорошо организовали. За считанные часы там могут запереть на вход и выход город миллионник. Нам такое даже не снилось.
Китай - частный случай. В мире это не удалось.
Мой вывод на счёт этого всего, эпоха научно технического прогресса проходит, новых открытий почти нет, прорывов в медицине тоже. Человечество расслабило мозги и движется обратно в пещеры. Политики и блогеры - в первом вагоне.
Я не так мрачно смотрю. Человечество развивается, конечно, не чисто поступательно и даже не по спирали, как мы в своё время учили. Бывают откаты, более или менее длительные. Яркий пример - средние века. Тем не менее всё же вперёд продвигаемся. Будут ещё и открытия и прорывы. И в медицине, и в других областях. Хватило бы только времени и ума избежать апокалипсиса. Ядерного, или климатического, или ещё какого.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 лют, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Бывают откаты, более или менее длительные.
золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои.