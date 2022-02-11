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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4991499249934994 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 43 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 7% 3 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 44% 19 Зробив 2 щеплення і досить 9% 4 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 35% 15 Інше 5% 2 Всього голосів : 43 Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:52 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: И уж носить маски в местах скопления людей и вакцинироваться не считаю такой уж большой проблемой. И уж носить маски в местах скопления людей и вакцинироваться не считаю такой уж большой проблемой. лучше респираторы. В Киеве анонсируют большой концерт





у нас точно эпидемия?!



ЛАД написав: В организационном - не сумели достаточно эффективно и согласованно ввести карантинные меры В организационном - не сумели достаточно эффективно и согласованно ввести карантинные меры в Китае как раз все хорошо организовали. За считанные часы там могут запереть на вход и выход город миллионник. Нам такое даже не снилось.



Мой вывод на счёт этого всего, эпоха научно технического прогресса проходит, новых открытий почти нет, прорывов в медицине тоже. Человечество расслабило мозги и движется обратно в пещеры. Политики и блогеры - в первом вагоне. лучше респираторы. В Киеве анонсируют большой концерту нас точно эпидемия?!в Китае как раз все хорошо организовали. За считанные часы там могут запереть на вход и выход город миллионник. Нам такое даже не снилось.Мой вывод на счёт этого всего, эпоха научно технического прогресса проходит, новых открытий почти нет, прорывов в медицине тоже. Человечество расслабило мозги и движется обратно в пещеры. Политики и блогеры - в первом вагоне. vitaliian

Повідомлень: 10811 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1884 раз. Подякували: 2686 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:29 pesikot

Советы практикующего педиатра, изучающего свежую научную информацию по ковиду и популярно излагающего её, гораздо лучше домыслов "спеца по вирусологии", излагающего собственный бред, основанный непонятно на чём. ЛАД 2 Повідомлень: 21427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5053 раз. Подякували: 4689 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:50 vitaliian написав: .........



ЛАД написав: В организационном - не сумели достаточно эффективно и согласованно ввести карантинные меры В организационном - не сумели достаточно эффективно и согласованно ввести карантинные меры в Китае как раз все хорошо организовали. За считанные часы там могут запереть на вход и выход город миллионник. Нам такое даже не снилось. .........в Китае как раз все хорошо организовали. За считанные часы там могут запереть на вход и выход город миллионник. Нам такое даже не снилось.

Китай - частный случай. В мире это не удалось.



Мой вывод на счёт этого всего, эпоха научно технического прогресса проходит, новых открытий почти нет, прорывов в медицине тоже. Человечество расслабило мозги и движется обратно в пещеры. Политики и блогеры - в первом вагоне.

Я не так мрачно смотрю.

Человечество развивается, конечно, не чисто поступательно и даже не по спирали, как мы в своё время учили. Бывают откаты, более или менее длительные. Яркий пример - средние века. Тем не менее всё же вперёд продвигаемся. Будут ещё и открытия и прорывы. И в медицине, и в других областях.

Хватило бы только времени и ума избежать апокалипсиса. Ядерного, или климатического, или ещё какого. Китай - частный случай. В мире это не удалось.Я не так мрачно смотрю.Человечество развивается, конечно, не чисто поступательно и даже не по спирали, как мы в своё время учили. Бывают откаты, более или менее длительные. Яркий пример - средние века. Тем не менее всё же вперёд продвигаемся. Будут ещё и открытия и прорывы. И в медицине, и в других областях.Хватило бы только времени и ума избежать апокалипсиса. Ядерного, или климатического, или ещё какого. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 лют, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 21427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5053 раз. Подякували: 4689 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:54 ЛАД написав: Бывают откаты, более или менее длительные. Бывают откаты, более или менее длительные. золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои. золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои. vitaliian

Повідомлень: 10811 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1884 раз. Подякували: 2686 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:36 vitaliian написав: ЛАД написав: Бывают откаты, более или менее длительные. Бывают откаты, более или менее длительные. золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои. золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои.

Ну так времени в сутках не стало больше, чем 24 часа, а новых других развлечений и увлечений стала намного больше. Вам интересны картины сегодня, если вы можете сесть в самолёт и полететь посмотреть на Египетские пирамиды или Ниагару?

Вам интересно читать стихи, когда есть интерактивные игры. Ну в общем, что-то отмирает, что-то новое появляется. Это не откат. Это эволюция.



По теме:



Пес-Кот, так а в чем проблема, если не в блогерах и т д?? Хочу понять вашу позицию.



Мне, может быть как экс-военному (хоть и авиация это мегалайт-армия, даже совсем не армия) , явно усматривается проблема слишком мягкого члена. Эти "ромасики" (нарицательное) даже на уровне форума должны были быть навечно забанены. Флеры и прочие "известные доктора" , на уровне НАНов должны быть лишены всего и с позором изгнаны. Даже не за позицию, а за способы ее отстаивания. Они не должны позорить науку. Ну и так далее.

Есть вещи дискуссионные и они имеют право обсуждаться. Но очевидные (типа влияние вакцины на смертность) не должны обсуждаться.

Юрысты , которые просто используют дырки в законах, сколько тоже убили людей , зарабатывая на них же.



В общем будучи не сторонником диктатуры, я склоняюсь к тому,что есть периоды, когда мягким членом дисциплину не сделать. Ну так времени в сутках не стало больше, чем 24 часа, а новых других развлечений и увлечений стала намного больше. Вам интересны картины сегодня, если вы можете сесть в самолёт и полететь посмотреть на Египетские пирамиды или Ниагару?Вам интересно читать стихи, когда есть интерактивные игры. Ну в общем, что-то отмирает, что-то новое появляется. Это не откат. Это эволюция.По теме:Пес-Кот, так а в чем проблема, если не в блогерах и т д?? Хочу понять вашу позицию.Мне, может быть как экс-военному (хоть и авиация это мегалайт-армия, даже совсем не армия) , явно усматривается проблема слишком мягкого члена. Эти "ромасики" (нарицательное) даже на уровне форума должны были быть навечно забанены. Флеры и прочие "известные доктора" , на уровне НАНов должны быть лишены всего и с позором изгнаны. Даже не за позицию, а за способы ее отстаивания. Они не должны позорить науку. Ну и так далее.Есть вещи дискуссионные и они имеют право обсуждаться. Но очевидные (типа влияние вакцины на смертность) не должны обсуждаться.Юрысты , которые просто используют дырки в законах, сколько тоже убили людей , зарабатывая на них же.В общем будучи не сторонником диктатуры, я склоняюсь к тому,что есть периоды, когда мягким членом дисциплину не сделать. Hotab

Повідомлень: 7091 З нами з: 15.02.09 Подякував: 484 раз. Подякували: 1730 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:53 vitaliian написав: ЛАД написав: Бывают откаты, более или менее длительные. Бывают откаты, более или менее длительные. золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои. золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои.

Я не Нострадамус, предсказывать, что будет через 100 или даже 10-20 лет не берусь.

Возможно, какие-то виды искусства отомрут в связи с новыми техническими средствами, а, может, и нет и это только временный откат. Возможно, появятся новые гении литературы и живописи, а, может, и нет и эти виды искусства заменятся на что-то другое. Я не Нострадамус, предсказывать, что будет через 100 или даже 10-20 лет не берусь.Возможно, какие-то виды искусства отомрут в связи с новыми техническими средствами, а, может, и нет и это только временный откат. Возможно, появятся новые гении литературы и живописи, а, может, и нет и эти виды искусства заменятся на что-то другое. ЛАД 2 Повідомлень: 21427 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5053 раз. Подякували: 4689 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4991499249934994 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 11 лют, 2022 16:10