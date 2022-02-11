Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:36

vitaliian написав: ЛАД написав: Бывают откаты, более или менее длительные. Бывают откаты, более или менее длительные. золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои. золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои.

Ну так времени в сутках не стало больше, чем 24 часа, а новых других развлечений и увлечений стала намного больше. Вам интересны картины сегодня, если вы можете сесть в самолёт и полететь посмотреть на Египетские пирамиды или Ниагару?Вам интересно читать стихи, когда есть интерактивные игры. Ну в общем, что-то отмирает, что-то новое появляется. Это не откат. Это эволюция.По теме:Пес-Кот, так а в чем проблема, если не в блогерах и т д?? Хочу понять вашу позицию.Мне, может быть как экс-военному (хоть и авиация это мегалайт-армия, даже совсем не армия) , явно усматривается проблема слишком мягкого члена. Эти "ромасики" (нарицательное) даже на уровне форума должны были быть навечно забанены. Флеры и прочие "известные доктора" , на уровне НАНов должны быть лишены всего и с позором изгнаны. Даже не за позицию, а за способы ее отстаивания. Они не должны позорить науку. Ну и так далее.Есть вещи дискуссионные и они имеют право обсуждаться. Но очевидные (типа влияние вакцины на смертность) не должны обсуждаться.Юрысты , которые просто используют дырки в законах, сколько тоже убили людей , зарабатывая на них же.В общем будучи не сторонником диктатуры, я склоняюсь к тому,что есть периоды, когда мягким членом дисциплину не сделать.