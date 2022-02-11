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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4991499249934994

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 43
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
44%
19
Зробив 2 щеплення і досить
9%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И уж носить маски в местах скопления людей и вакцинироваться не считаю такой уж большой проблемой.
лучше респираторы. В Киеве анонсируют большой концерт

Зображення
у нас точно эпидемия?!

  ЛАД написав:В организационном - не сумели достаточно эффективно и согласованно ввести карантинные меры
в Китае как раз все хорошо организовали. За считанные часы там могут запереть на вход и выход город миллионник. Нам такое даже не снилось.

Мой вывод на счёт этого всего, эпоха научно технического прогресса проходит, новых открытий почти нет, прорывов в медицине тоже. Человечество расслабило мозги и движется обратно в пещеры. Политики и блогеры - в первом вагоне.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:29

pesikot
Советы практикующего педиатра, изучающего свежую научную информацию по ковиду и популярно излагающего её, гораздо лучше домыслов "спеца по вирусологии", излагающего собственный бред, основанный непонятно на чём.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:50

  vitaliian написав:.........

  ЛАД написав:В организационном - не сумели достаточно эффективно и согласованно ввести карантинные меры
в Китае как раз все хорошо организовали. За считанные часы там могут запереть на вход и выход город миллионник. Нам такое даже не снилось.

Китай - частный случай. В мире это не удалось.

Мой вывод на счёт этого всего, эпоха научно технического прогресса проходит, новых открытий почти нет, прорывов в медицине тоже. Человечество расслабило мозги и движется обратно в пещеры. Политики и блогеры - в первом вагоне.

Я не так мрачно смотрю.
Человечество развивается, конечно, не чисто поступательно и даже не по спирали, как мы в своё время учили. Бывают откаты, более или менее длительные. Яркий пример - средние века. Тем не менее всё же вперёд продвигаемся. Будут ещё и открытия и прорывы. И в медицине, и в других областях.
Хватило бы только времени и ума избежать апокалипсиса. Ядерного, или климатического, или ещё какого.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 лют, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:54

  ЛАД написав:Бывают откаты, более или менее длительные.
золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:36

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Бывают откаты, более или менее длительные.
золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои.

Ну так времени в сутках не стало больше, чем 24 часа, а новых других развлечений и увлечений стала намного больше. Вам интересны картины сегодня, если вы можете сесть в самолёт и полететь посмотреть на Египетские пирамиды или Ниагару?
Вам интересно читать стихи, когда есть интерактивные игры. Ну в общем, что-то отмирает, что-то новое появляется. Это не откат. Это эволюция.

По теме:

Пес-Кот, так а в чем проблема, если не в блогерах и т д?? Хочу понять вашу позицию.

Мне, может быть как экс-военному (хоть и авиация это мегалайт-армия, даже совсем не армия) , явно усматривается проблема слишком мягкого члена. Эти "ромасики" (нарицательное) даже на уровне форума должны были быть навечно забанены. Флеры и прочие "известные доктора" , на уровне НАНов должны быть лишены всего и с позором изгнаны. Даже не за позицию, а за способы ее отстаивания. Они не должны позорить науку. Ну и так далее.
Есть вещи дискуссионные и они имеют право обсуждаться. Но очевидные (типа влияние вакцины на смертность) не должны обсуждаться.
Юрысты , которые просто используют дырки в законах, сколько тоже убили людей , зарабатывая на них же.

В общем будучи не сторонником диктатуры, я склоняюсь к тому,что есть периоды, когда мягким членом дисциплину не сделать.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:53

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Бывают откаты, более или менее длительные.
золотой век литературы - откат навсегда. Или какие фамилии современных художников вы можете вспомнить без интернета? Можно ещё навспоминать "откаты" в других сферах Позитивно/негативно это оценки, я про факты, а оценки разные поколения дадут свои.

Я не Нострадамус, предсказывать, что будет через 100 или даже 10-20 лет не берусь. :)
Возможно, какие-то виды искусства отомрут в связи с новыми техническими средствами, а, может, и нет и это только временный откат. Возможно, появятся новые гении литературы и живописи, а, может, и нет и эти виды искусства заменятся на что-то другое.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:27

ЛАД
Средневековье откат - ? Да ладно, это уверенный толчек вперед
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 04:31

  ЛАД написав:Возможно, появятся новые гении литературы и живописи, а, может, и нет и эти виды искусства заменятся на что-то другое.
угу на блогерство.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 04:32

Вот такой омикрон с лёгким течением

В мире растет суточная смертность среди инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 11 февраля.
За последние 24 часа на планете скончалось 12 788 пациентов с COVID-19, что является максимальным показателем с 21 июля 2021 года, когда в мире была зафиксирована рекордная смертность (20 112 жертв за 24 часа).
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