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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:43
flyman написав:
пройшло 2 міс. від уколізації
ниє рука в місці де кололи жижу
з чого б це?
Надо шлифануть бустером (коктейли приветствуются)
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Додано: Суб 12 лют, 2022 10:45
flyman написав:
пройшло 2 міс. від уколізації
ниє рука в місці де кололи жижу
з чого б це?
Ще 500 гривень хоче.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:19
flyman написав:
пройшло 2 міс. від уколізації
ниє рука в місці де кололи жижу
з чого б це?
Хочет следующую дозу...
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:43
vitaliian написав: flyman написав:
пройшло 2 міс. від уколізації
ниє рука в місці де кололи жижу
з чого б це?
Хочет следующую дозу...
ломка
тре прошивку чіпізації апдейтити бустом
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flyman
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П'ят 11 лют, 2022 16:10
ЛОБ