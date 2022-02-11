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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4992499349944995

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 43
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
7%
3
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
44%
19
Зробив 2 щеплення і досить
9%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
15
Інше
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:43

  flyman написав:пройшло 2 міс. від уколізації
ниє рука в місці де кололи жижу
з чого б це?

Надо шлифануть бустером (коктейли приветствуются) :)
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:пройшло 2 міс. від уколізації
ниє рука в місці де кололи жижу
з чого б це?

Ще 500 гривень хоче.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:19

  flyman написав:пройшло 2 міс. від уколізації
ниє рука в місці де кололи жижу
з чого б це?

Хочет следующую дозу...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:43

  vitaliian написав:
  flyman написав:пройшло 2 міс. від уколізації
ниє рука в місці де кололи жижу
з чого б це?

Хочет следующую дозу...

ломка
тре прошивку чіпізації апдейтити бустом
flyman
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