Ще 500 гривень хоче.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:19
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:43
Додано: Суб 12 лют, 2022 12:13
Медсестра могла вколоти дуже глибоко. Якщо перпендикулярно, у кістку.
В мене так другий укол був. Молода кобила, щоб не напружуватися, ширнула навіть не дивлячись.
А перша бабуська акуратнесенько, легенько, ще й подула))
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