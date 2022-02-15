так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"...
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:46
так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"...
Додано: Вів 15 лют, 2022 21:57
Почему бы не поехать и не глянуть своими глазами, идёт или врут. Не слушать "нам рассказывают". Чтоб не выглядеть немного ку-ку со своими постами.
Додано: Вів 15 лют, 2022 23:30
в Крым?
Додано: Сер 16 лют, 2022 00:05
Так зачем же Вы делали прививки от гриппа и прочего (если не ошибаюсь, 6 или 7 прививок)?
Надо было просто "регулярно контактировать".
Додано: Сер 16 лют, 2022 00:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тебе
Будивельнык, вы видите с какой гнилью вы в команде?
Додано: Сер 16 лют, 2022 01:11
Какая "суть" в обсуждении того, что Вы демагог и словоблуд??
Вроде бы весь мой пост был объяснением того, где я это усмотрел.
Если Вы этого не поняли (или сделали вид, что не поняли), то это не мои проблемы.
Ага, особенно "научна" "теория" о чипировании.
"Это абсолютно нормальный и здоровый научный подход."
Хотя и разбор "теорий" о вреде вакцин (после десятилетий или даже столетий их успешного использования) тоже сегодня выглядит ну уж очень "научно".
По-моему, это ещё один яркий пример Вашего словоблудия.
Ещё один пример того же.
Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.
Ещё один пример демагогии.
Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"?
Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила".
Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы.
Мог бы написать подробнее, но не вижу смысла.
Если Вы действительно не понимаете, то писать слишком много, лень, да и не по теме.
Если притворяетесь (скорее всего), то смысла тем более нет.
Вы, видимо, сильно пострадали от КГБ, учитывая Ваш возраст.
Он Вам всюду мерещится. Вы когда спрашивали, рассчитывали, что я отвечу, что закончил высшую школу КГБ и сидел за одной партой с Путиным?
Но Вы ответили по примеру Жириновского - "Мама русская, а отец юрист".
Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом".
Кстати, после давнего спора и долгих разъяснений по графикам возникают большие сомнения в такой Вашей квалификации.
Простите, но реагировать на ваши посты больше не буду. Не интересно. Разве что уж совсем какую чушь напишете, которую пропустить нельзя.
Честно говоря, и сейчас после прочтения сегодняшних постов, особенно высера Ромасика про Крым, тоже не очень хотелось отвечать, но уж ладно.
Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение).
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