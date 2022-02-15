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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5005500650075008 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 48 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 13% 6 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 40% 19 Зробив 2 щеплення і досить 8% 4 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 33% 16 Інше 6% 3 Всього голосів : 48 Додано: Вів 15 лют, 2022 21:46 yama написав: Расслабтесь... Если будет война то ковид отменят . Вон в Емене про ковид не знают вовсе- для них это сказки по телевизору /интернету которые видят ~ 5% населпния условно два часа в день. У них нету цирка с ковид и проблем с ковод тоже Расслабтесь... Если будет война то ковид отменят. Вон в Емене про ковид не знают вовсе- для них это сказки по телевизору /интернету которые видят ~ 5% населпния условно два часа в день. У них нету цирка с ковид и проблем с ковод тоже

так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"... так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"... Тракторист

Повідомлень: 5387 З нами з: 06.08.08 Подякував: 296 раз. Подякували: 860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лют, 2022 21:57 Тракторист написав: yama написав: Расслабтесь... Если будет война то ковид отменят . Вон в Емене про ковид не знают вовсе- для них это сказки по телевизору /интернету которые видят ~ 5% населпния условно два часа в день. У них нету цирка с ковид и проблем с ковод тоже Расслабтесь... Если будет война то ковид отменят. Вон в Емене про ковид не знают вовсе- для них это сказки по телевизору /интернету которые видят ~ 5% населпния условно два часа в день. У них нету цирка с ковид и проблем с ковод тоже

так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"... так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"...

Почему бы не поехать и не глянуть своими глазами, идёт или врут. Не слушать "нам рассказывают". Чтоб не выглядеть немного ку-ку со своими постами. Почему бы не поехать и не глянуть своими глазами, идёт или врут. Не слушать "нам рассказывают". Чтоб не выглядеть немного ку-ку со своими постами. Hotab

Повідомлень: 7169 З нами з: 15.02.09 Подякував: 491 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лют, 2022 23:30 Hotab написав: Тракторист написав: yama написав: Расслабтесь... Если будет война то ковид отменят . Вон в Емене про ковид не знают вовсе- для них это сказки по телевизору /интернету которые видят ~ 5% населпния условно два часа в день. У них нету цирка с ковид и проблем с ковод тоже Расслабтесь... Если будет война то ковид отменят. Вон в Емене про ковид не знают вовсе- для них это сказки по телевизору /интернету которые видят ~ 5% населпния условно два часа в день. У них нету цирка с ковид и проблем с ковод тоже

так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"... так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"...

Почему бы не поехать и не глянуть своими глазами, идёт или врут. Не слушать "нам рассказывают". Чтоб не выглядеть немного ку-ку со своими постами. Почему бы не поехать и не глянуть своими глазами, идёт или врут. Не слушать "нам рассказывают". Чтоб не выглядеть немного ку-ку со своими постами.

в Крым? в Крым? Ромасик

Повідомлень: 4281 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1126 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лют, 2022 00:05 yama написав: lapay терба просто хоча б раз в тиждень робити бустер в час пік маршруткою 1 годину без маски на повні груди - і все буде добре .

Відкрию вам секрет для нормальної роботи імунітету йому потрібен регулярний контакт із різними зубдниками дивитися тут https://youtu.be/ePmtDNSx4S4 терба просто хоча б раз в тиждень робити бустер в час пік маршруткою 1 годину без маски на повні груди - і все буде добре .Відкрию вам секрет для нормальної роботи імунітету йому потрібен регулярний контакт із різними зубдниками дивитися тут

Так зачем же Вы делали прививки от гриппа и прочего (если не ошибаюсь, 6 или 7 прививок)?

Надо было просто "регулярно контактировать". Так зачем же Вы делали прививки от гриппа и прочего (если не ошибаюсь, 6 или 7 прививок)?Надо было просто "регулярно контактировать". ЛАД 2 Повідомлень: 21438 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5054 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лют, 2022 00:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: в Крым? в Крым?

Тебе сюда . Кто не знает, где в стране война, все там.

Будивельнык, вы видите с какой гнилью вы в команде? Тебе. Кто не знает, где в стране война, все там.Будивельнык, вы видите с какой гнилью вы в команде? Hotab

Повідомлень: 7169 З нами з: 15.02.09 Подякував: 491 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лют, 2022 01:11 Цитрин написав: .......

Похоже Вас больше мнение читателей волнует, чем суть обсуждения. .......Похоже Вас больше мнение читателей волнует, чем суть обсуждения.

Какая "суть" в обсуждении того, что Вы демагог и словоблуд??



Где конкретно в цитате Вы усмотрели подтверждение "демагог и словоблуд"?



Вроде бы весь мой пост был объяснением того, где я это усмотрел.

Если Вы этого не поняли (или сделали вид, что не поняли), то это не мои проблемы.



ЛАД написав: Каких, на фиг, скептиков?

Ваша компашка с самого начала доказывает ненужность вакцинации и даже её вредность - "разрушает "естественный" иммунитет, изменяет генотип, чипирует Каких, на фиг, скептиков?Ваша компашка с самого начала доказывает ненужность вакцинации и даже её вредность - "разрушает "естественный" иммунитет, изменяет генотип, чипирует



Подвергать сомнению и критике любые теории - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход. Наука только за счет этого и развивается. Если теория выдерживает критику, её признают, если не выдерживает критики - отвергают.



Критика и скепсис - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход.



Мракобесие - это верить на слово. Подвергать сомнению и критике любые теории - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход. Наука только за счет этого и развивается. Если теория выдерживает критику, её признают, если не выдерживает критики - отвергают.Критика и скепсис - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход.Мракобесие - это верить на слово.

Ага, особенно "научна" "теория" о чипировании.

"Это абсолютно нормальный и здоровый научный подход."

Хотя и разбор "теорий" о вреде вакцин (после десятилетий или даже столетий их успешного использования) тоже сегодня выглядит ну уж очень "научно".

По-моему, это ещё один яркий пример Вашего словоблудия.



ЛАД написав: И, вообще, нет никакой пандемии, никакого ковида, всё это придумано, "обычные сопли". А люди умирают либо просто так, либо от самовнушения, с перепуга. И, вообще, нет никакой пандемии, никакого ковида, всё это придумано, "обычные сопли". А люди умирают либо просто так, либо от самовнушения, с перепуга.



Это Ваша теория? Это Ваша теория?

Ещё один пример того же.

Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.



ЛАД написав:

А насчёт "ритуалов"...

Многие секты не требуют соблюдения ритуалов А насчёт "ритуалов"...Многие секты не требуют соблюдения ритуалов



Вы заинтриговали, интересно, в какой секте нет ритуального обряда инициации в той или инной форме при принятии в ряды сектантов или переходе на новую ступень иерархии?



ЛАД написав:

а запрещают многие вещи, принятые в современном обществе, в частности, вакцинацию, оперативное (а порой и медикаментозное) вмешательство в организм человека, посещение кино- и просто театров, просмотр ТВ и пользование мобильником и интернетом. а запрещают многие вещи, принятые в современном обществе, в частности, вакцинацию, оперативное (а порой и медикаментозное) вмешательство в организм человека, посещение кино- и просто театров, просмотр ТВ и пользование мобильником и интернетом.



Все верно, в тоталитарных сектах всегда есть запреты и правила. Секта ограничивает себя от остального мира, например, одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений и требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины, объясняя это единственным путем к спасению. Это и есть признаки тоталитарных сект. Вы заинтриговали, интересно, в какой секте нет ритуального обряда инициации в той или инной форме при принятии в ряды сектантов или переходе на новую ступень иерархии?Все верно, в тоталитарных сектах всегда есть запреты и правила. Секта ограничивает себя от остального мира, например, одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений и требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины, объясняя это единственным путем к спасению. Это и есть признаки тоталитарных сект.

Ещё один пример демагогии.

Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"?

Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила".

Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы.

Мог бы написать подробнее, но не вижу смысла.

Если Вы действительно не понимаете, то писать слишком много, лень, да и не по теме.

Если притворяетесь (скорее всего), то смысла тем более нет.



ЛАД написав:

Закончил физфак (не физкультурный ) ХГУ, когда он ещё был единственным университетом в Харькове, с красным дипломом. Закончил физфак (не физкультурный) ХГУ, когда он ещё был единственным университетом в Харькове, с красным дипломом.



Не в КГБ случаем работали?

Очень уж у Вас тяга к диктатуре и принуждению проявляется...



ЛАД написав: А Вы? А Вы?



У меня попроще, специальность - инженер-программист, хотя тоже с красным дипломом. Не в КГБ случаем работали?Очень уж у Вас тяга к диктатуре и принуждению проявляется...У меня попроще, специальность - инженер-программист, хотя тоже с красным дипломом.

Вы, видимо, сильно пострадали от КГБ, учитывая Ваш возраст.

Он Вам всюду мерещится. Вы когда спрашивали, рассчитывали, что я отвечу, что закончил высшую школу КГБ и сидел за одной партой с Путиным?



Но Вы ответили по примеру Жириновского - "Мама русская, а отец юрист".

Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом".

Кстати, после давнего спора и долгих разъяснений по графикам возникают большие сомнения в такой Вашей квалификации.



Простите, но реагировать на ваши посты больше не буду. Не интересно. Разве что уж совсем какую чушь напишете, которую пропустить нельзя.

Честно говоря, и сейчас после прочтения сегодняшних постов, особенно высера Ромасика про Крым, тоже не очень хотелось отвечать, но уж ладно.

Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение). Какая "суть" в обсуждении того, что Вы демагог и словоблуд??Вроде бы весь мой пост был объяснением того, где я это усмотрел.Если Вы этого не поняли (или сделали вид, что не поняли), то это не мои проблемы.Ага, особенно "научна" "теория" о чипировании."Это абсолютно нормальный и здоровый научный подход."Хотя и разбор "теорий" о вреде вакцин (после десятилетий или даже столетий их успешного использования) тоже сегодня выглядит ну уж очень "научно".По-моему, это ещё один яркий пример Вашего словоблудия.Ещё один пример того же.Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.Ещё один пример демагогии.Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"?Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила".Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы.Мог бы написать подробнее, но не вижу смысла.Если Вы действительно не понимаете, то писать слишком много, лень, да и не по теме.Если притворяетесь (скорее всего), то смысла тем более нет.Вы, видимо, сильно пострадали от КГБ, учитывая Ваш возраст.Он Вам всюду мерещится. Вы когда спрашивали, рассчитывали, что я отвечу, что закончил высшую школу КГБ и сидел за одной партой с Путиным?Но Вы ответили по примеру Жириновского - "Мама русская, а отец юрист".Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом".Кстати, после давнего спора и долгих разъяснений по графикам возникают большие сомнения в такой Вашей квалификации.Простите, но реагировать на ваши посты больше не буду. Не интересно. Разве что уж совсем какую чушь напишете, которую пропустить нельзя.Честно говоря, и сейчас после прочтения сегодняшних постов, особенно высера Ромасика про Крым, тоже не очень хотелось отвечать, но уж ладно.Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение). ЛАД 2 Повідомлень: 21438 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5054 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5005500650075008 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7963 19768773

Vic Вів 15 лют, 2022 11:50