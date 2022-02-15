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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5005500650075008

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 48
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
13%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
40%
19
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:46

  yama написав:Расслабтесь... Если будет война то ковид отменят :) . Вон в Емене про ковид не знают вовсе- для них это сказки по телевизору /интернету которые видят ~ 5% населпния условно два часа в день. У них нету цирка с ковид и проблем с ковод тоже

так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:57

  Тракторист написав:
  yama написав:Расслабтесь... Если будет война то ковид отменят :) . Вон в Емене про ковид не знают вовсе- для них это сказки по телевизору /интернету которые видят ~ 5% населпния условно два часа в день. У них нету цирка с ковид и проблем с ковод тоже

так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"... :mrgreen:

Почему бы не поехать и не глянуть своими глазами, идёт или врут. Не слушать "нам рассказывают". Чтоб не выглядеть немного ку-ку со своими постами.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:30

  Hotab написав:
  Тракторист написав:
  yama написав:Расслабтесь... Если будет война то ковид отменят :) . Вон в Емене про ковид не знают вовсе- для них это сказки по телевизору /интернету которые видят ~ 5% населпния условно два часа в день. У них нету цирка с ковид и проблем с ковод тоже

так 8 лет нам рассказывали, что она идёт, а теперь опять "Если будет война"... :mrgreen:

Почему бы не поехать и не глянуть своими глазами, идёт или врут. Не слушать "нам рассказывают". Чтоб не выглядеть немного ку-ку со своими постами.

в Крым?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 00:05

  yama написав:lapay терба просто хоча б раз в тиждень робити бустер в час пік маршруткою 1 годину без маски на повні груди - і все буде добре .
Відкрию вам секрет для нормальної роботи імунітету йому потрібен регулярний контакт із різними зубдниками дивитися тут https://youtu.be/ePmtDNSx4S4

Так зачем же Вы делали прививки от гриппа и прочего (если не ошибаюсь, 6 или 7 прививок)?
Надо было просто "регулярно контактировать". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 00:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:в Крым?

Тебе сюда. Кто не знает, где в стране война, все там.
Будивельнык, вы видите с какой гнилью вы в команде?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 01:11

  Цитрин написав:.......
Похоже Вас больше мнение читателей волнует, чем суть обсуждения.

Какая "суть" в обсуждении того, что Вы демагог и словоблуд??

Где конкретно в цитате Вы усмотрели подтверждение "демагог и словоблуд"?

Вроде бы весь мой пост был объяснением того, где я это усмотрел.
Если Вы этого не поняли (или сделали вид, что не поняли), то это не мои проблемы.

  ЛАД написав:Каких, на фиг, скептиков?
Ваша компашка с самого начала доказывает ненужность вакцинации и даже её вредность - "разрушает "естественный" иммунитет, изменяет генотип, чипирует


Подвергать сомнению и критике любые теории - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход. Наука только за счет этого и развивается. Если теория выдерживает критику, её признают, если не выдерживает критики - отвергают.

Критика и скепсис - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход.

Мракобесие - это верить на слово.

Ага, особенно "научна" "теория" о чипировании. :)
"Это абсолютно нормальный и здоровый научный подход."
Хотя и разбор "теорий" о вреде вакцин (после десятилетий или даже столетий их успешного использования) тоже сегодня выглядит ну уж очень "научно".
По-моему, это ещё один яркий пример Вашего словоблудия.

  ЛАД написав:И, вообще, нет никакой пандемии, никакого ковида, всё это придумано, "обычные сопли". А люди умирают либо просто так, либо от самовнушения, с перепуга.


Это Ваша теория?

Ещё один пример того же.
Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.

  ЛАД написав:
А насчёт "ритуалов"...
Многие секты не требуют соблюдения ритуалов


Вы заинтриговали, интересно, в какой секте нет ритуального обряда инициации в той или инной форме при принятии в ряды сектантов или переходе на новую ступень иерархии?

  ЛАД написав:
а запрещают многие вещи, принятые в современном обществе, в частности, вакцинацию, оперативное (а порой и медикаментозное) вмешательство в организм человека, посещение кино- и просто театров, просмотр ТВ и пользование мобильником и интернетом.


Все верно, в тоталитарных сектах всегда есть запреты и правила. Секта ограничивает себя от остального мира, например, одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений и требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины, объясняя это единственным путем к спасению. Это и есть признаки тоталитарных сект.

Ещё один пример демагогии.
Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"?
Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила".
Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы.
Мог бы написать подробнее, но не вижу смысла.
Если Вы действительно не понимаете, то писать слишком много, лень, да и не по теме.
Если притворяетесь (скорее всего), то смысла тем более нет.

  ЛАД написав:
Закончил физфак (не физкультурный :) ) ХГУ, когда он ещё был единственным университетом в Харькове, с красным дипломом.


Не в КГБ случаем работали? :D
Очень уж у Вас тяга к диктатуре и принуждению проявляется...

  ЛАД написав:А Вы?


У меня попроще, специальность - инженер-программист, хотя тоже с красным дипломом.

Вы, видимо, сильно пострадали от КГБ, учитывая Ваш возраст. :)
Он Вам всюду мерещится. Вы когда спрашивали, рассчитывали, что я отвечу, что закончил высшую школу КГБ и сидел за одной партой с Путиным? :)

Но Вы ответили по примеру Жириновского - "Мама русская, а отец юрист".
Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом".
Кстати, после давнего спора и долгих разъяснений по графикам возникают большие сомнения в такой Вашей квалификации.

Простите, но реагировать на ваши посты больше не буду. Не интересно. Разве что уж совсем какую чушь напишете, которую пропустить нельзя.
Честно говоря, и сейчас после прочтения сегодняшних постов, особенно высера Ромасика про Крым, тоже не очень хотелось отвечать, но уж ладно.
Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение).
ЛАД
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