Цитрин написав:....... Похоже Вас больше мнение читателей волнует, чем суть обсуждения.
Какая "суть" в обсуждении того, что Вы демагог и словоблуд??
Где конкретно в цитате Вы усмотрели подтверждение "демагог и словоблуд"?
Вроде бы весь мой пост был объяснением того, где я это усмотрел. Если Вы этого не поняли (или сделали вид, что не поняли), то это не мои проблемы.
ЛАД написав:Каких, на фиг, скептиков? Ваша компашка с самого начала доказывает ненужность вакцинации и даже её вредность - "разрушает "естественный" иммунитет, изменяет генотип, чипирует
Подвергать сомнению и критике любые теории - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход. Наука только за счет этого и развивается. Если теория выдерживает критику, её признают, если не выдерживает критики - отвергают.
Критика и скепсис - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход.
Мракобесие - это верить на слово.
Ага, особенно "научна" "теория" о чипировании. "Это абсолютно нормальный и здоровый научный подход." Хотя и разбор "теорий" о вреде вакцин (после десятилетий или даже столетий их успешного использования) тоже сегодня выглядит ну уж очень "научно". По-моему, это ещё один яркий пример Вашего словоблудия.
ЛАД написав:И, вообще, нет никакой пандемии, никакого ковида, всё это придумано, "обычные сопли". А люди умирают либо просто так, либо от самовнушения, с перепуга.
Это Ваша теория?
Ещё один пример того же. Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.
ЛАД написав: А насчёт "ритуалов"... Многие секты не требуют соблюдения ритуалов
Вы заинтриговали, интересно, в какой секте нет ритуального обряда инициации в той или инной форме при принятии в ряды сектантов или переходе на новую ступень иерархии?
ЛАД написав: а запрещают многие вещи, принятые в современном обществе, в частности, вакцинацию, оперативное (а порой и медикаментозное) вмешательство в организм человека, посещение кино- и просто театров, просмотр ТВ и пользование мобильником и интернетом.
Все верно, в тоталитарных сектах всегда есть запреты и правила. Секта ограничивает себя от остального мира, например, одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений и требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины, объясняя это единственным путем к спасению. Это и есть признаки тоталитарных сект.
Ещё один пример демагогии. Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"? Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила". Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы. Мог бы написать подробнее, но не вижу смысла. Если Вы действительно не понимаете, то писать слишком много, лень, да и не по теме. Если притворяетесь (скорее всего), то смысла тем более нет.
ЛАД написав: Закончил физфак (не физкультурный ) ХГУ, когда он ещё был единственным университетом в Харькове, с красным дипломом.
Не в КГБ случаем работали? Очень уж у Вас тяга к диктатуре и принуждению проявляется...
ЛАД написав:А Вы?
У меня попроще, специальность - инженер-программист, хотя тоже с красным дипломом.
Вы, видимо, сильно пострадали от КГБ, учитывая Ваш возраст. Он Вам всюду мерещится. Вы когда спрашивали, рассчитывали, что я отвечу, что закончил высшую школу КГБ и сидел за одной партой с Путиным?
Но Вы ответили по примеру Жириновского - "Мама русская, а отец юрист". Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом". Кстати, после давнего спора и долгих разъяснений по графикам возникают большие сомнения в такой Вашей квалификации.
Простите, но реагировать на ваши посты больше не буду. Не интересно. Разве что уж совсем какую чушь напишете, которую пропустить нельзя. Честно говоря, и сейчас после прочтения сегодняшних постов, особенно высера Ромасика про Крым, тоже не очень хотелось отвечать, но уж ладно. Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение).
Цитрин написав:....... Похоже Вас больше мнение читателей волнует, чем суть обсуждения.
Какая "суть" в обсуждении того, что Вы демагог и словоблуд??
Я Вам задал конкретный вопрос. Вы вместо ответа на вопрос продолжили писать провокации и оскорбления в мой адрес, т.е. пытаетесь меня троллить. Я понимаю это как то, что Вы не в состоянии ответить на вопросы по сути, поэтому перешли на личности. Но боюсь не смогу составить Вам компанию если Вы будете продолжать в том-же духе, т.к. считаю мерзким опускаться до оскорблений.
ЛАД написав:Ага, особенно "научна" "теория" о чипировании. "Это абсолютно нормальный и здоровый научный подход."
Какая "теория о чипировании"? Вы о чем?
ЛАД написав:Хотя и разбор "теорий" о вреде вакцин (после десятилетий или даже столетий их успешного использования)
Каких еще "теорий" о вреде вакцин?
ЛАД написав:тоже сегодня выглядит ну уж очень "научно". По-моему, это ещё один яркий пример Вашего словоблудия.
Не понимаю о чём Вы, такое впечатление что Вы у себя на уме.
ЛАД написав:Ещё один пример того же.
Пример чего?
ЛАД написав:Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.
И что? Вам не нравится?
ЛАД написав:Ещё один пример демагогии. Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"?
Никакой демагогии. Классические религии сектами не являются, т.к. классические религии уважают личность и индивидуальность человека, а секты напротив — подавляют самостоятельность, формируют зависимость, превращая человека в животное. В этом ключевое отличие сект от религий.
ЛАД написав:Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила". Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы.
Вы верно заметили - секты могут прикрываться религиями и государствами. Поэтому не стоит слепо им доверять. Гитлер тому пример.
ЛАД написав:Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом".
Это был ВУЗ и Вы его хорошо знаете. Меня и в аспирантуру приглашали, пока учился нашел себе тему, есть даже научные публикации, но по окончании я отказался от научной деятельности и ушел работать по специальности, т.к. счел что это будет лучше для саморазвития. Вообще у меня не один диплом, есть еще по специальности связанной с радиоэлектроникой.
Не люблю писать о себе приватную информацию в интернете. Я и так Вам дал слишком много информации. Честно говоря не хотел отвечать, но Вы ответили на мой вопрос, поэтому из уважения ответил Вам.
ЛАД написав:Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение).
Сорри, но из соображений конфиденциальности не хочу писать название. Это слишком сильно сузит диапазон поиска. Можете считать, что я параноик насчет публикации приватных данных
ЛАД написав:Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.
И что? Вам не нравится?
ЛАД написав:Ещё один пример демагогии. Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"?
Никакой демагогии. Классические религии сектами не являются, т.к. классические религии уважают личность и индивидуальность человека, а секты напротив — подавляют самостоятельность, формируют зависимость, превращая человека в животное. В этом ключевое отличие сект от религий.
ЛАД написав:Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила". Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы.
Вы верно заметили - секты могут прикрываться религиями и государствами. Поэтому не стоит слепо им доверять. Гитлер тому пример.
ЛАД написав:Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом".
Это был ВУЗ и Вы его хорошо знаете. Меня и в аспирантуру приглашали, пока учился нашел себе тему, есть даже научные публикации, но по окончании я отказался от научной деятельности и ушел работать по специальности, т.к. счел что это будет лучше для саморазвития. Вообще у меня не один диплом, есть еще по специальности связанной с радиоэлектроникой.
Не люблю писать о себе приватную информацию в интернете. Я и так Вам дал слишком много информации. Честно говоря не хотел отвечать, но Вы ответили на мой вопрос, поэтому из уважения ответил Вам.
ЛАД написав:Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение).
Сорри, но из соображений конфиденциальности не хочу писать название. Это слишком сильно сузит диапазон поиска. Можете считать, что я параноик насчет публикации приватных данных
И вот это всё не демагогия и словоблудие? Вы, вроде, не понимаете, к чему я написал о "чипировании".
А с тем, что ковид "просто сопли" Вы, видимо, согласны, несмотря на 103.565 официально умерших в Украине (не буду даже говорить об избыточной смертности, о которой пишет Hotab)? И что можно с Вами после этого "обсуждать"?
Вы мне задали вопрос:
Если не секрет, Вы где учились?
Я на него Вам прямо и честно ответил. Вы написали много слов (= словоблудие), но прямо ответить побоялись. Или Вы так же закончили ВУЗ, как флер "доктор наук"?
Пишите, юноша, пишите.
P.s. О высерах Вашего друга Ромасика о Крыме Вы "интеллигентно" промолчали.