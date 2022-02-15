RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5005500650075008

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 48
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
13%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
40%
19
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 01:11

  Цитрин написав:.......
Похоже Вас больше мнение читателей волнует, чем суть обсуждения.

Какая "суть" в обсуждении того, что Вы демагог и словоблуд??

Где конкретно в цитате Вы усмотрели подтверждение "демагог и словоблуд"?

Вроде бы весь мой пост был объяснением того, где я это усмотрел.
Если Вы этого не поняли (или сделали вид, что не поняли), то это не мои проблемы.

  ЛАД написав:Каких, на фиг, скептиков?
Ваша компашка с самого начала доказывает ненужность вакцинации и даже её вредность - "разрушает "естественный" иммунитет, изменяет генотип, чипирует


Подвергать сомнению и критике любые теории - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход. Наука только за счет этого и развивается. Если теория выдерживает критику, её признают, если не выдерживает критики - отвергают.

Критика и скепсис - это абсолютно нормальный и здоровый научный подход.

Мракобесие - это верить на слово.

Ага, особенно "научна" "теория" о чипировании. :)
"Это абсолютно нормальный и здоровый научный подход."
Хотя и разбор "теорий" о вреде вакцин (после десятилетий или даже столетий их успешного использования) тоже сегодня выглядит ну уж очень "научно".
По-моему, это ещё один яркий пример Вашего словоблудия.

  ЛАД написав:И, вообще, нет никакой пандемии, никакого ковида, всё это придумано, "обычные сопли". А люди умирают либо просто так, либо от самовнушения, с перепуга.


Это Ваша теория?

Ещё один пример того же.
Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.

  ЛАД написав:
А насчёт "ритуалов"...
Многие секты не требуют соблюдения ритуалов


Вы заинтриговали, интересно, в какой секте нет ритуального обряда инициации в той или инной форме при принятии в ряды сектантов или переходе на новую ступень иерархии?

  ЛАД написав:
а запрещают многие вещи, принятые в современном обществе, в частности, вакцинацию, оперативное (а порой и медикаментозное) вмешательство в организм человека, посещение кино- и просто театров, просмотр ТВ и пользование мобильником и интернетом.


Все верно, в тоталитарных сектах всегда есть запреты и правила. Секта ограничивает себя от остального мира, например, одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений и требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины, объясняя это единственным путем к спасению. Это и есть признаки тоталитарных сект.

Ещё один пример демагогии.
Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"?
Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила".
Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы.
Мог бы написать подробнее, но не вижу смысла.
Если Вы действительно не понимаете, то писать слишком много, лень, да и не по теме.
Если притворяетесь (скорее всего), то смысла тем более нет.

  ЛАД написав:
Закончил физфак (не физкультурный :) ) ХГУ, когда он ещё был единственным университетом в Харькове, с красным дипломом.


Не в КГБ случаем работали? :D
Очень уж у Вас тяга к диктатуре и принуждению проявляется...

  ЛАД написав:А Вы?


У меня попроще, специальность - инженер-программист, хотя тоже с красным дипломом.

Вы, видимо, сильно пострадали от КГБ, учитывая Ваш возраст. :)
Он Вам всюду мерещится. Вы когда спрашивали, рассчитывали, что я отвечу, что закончил высшую школу КГБ и сидел за одной партой с Путиным? :)

Но Вы ответили по примеру Жириновского - "Мама русская, а отец юрист".
Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом".
Кстати, после давнего спора и долгих разъяснений по графикам возникают большие сомнения в такой Вашей квалификации.

Простите, но реагировать на ваши посты больше не буду. Не интересно. Разве что уж совсем какую чушь напишете, которую пропустить нельзя.
Честно говоря, и сейчас после прочтения сегодняшних постов, особенно высера Ромасика про Крым, тоже не очень хотелось отвечать, но уж ладно.
Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21439
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5054 раз.
Подякували: 4690 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 06:49

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:.......
Похоже Вас больше мнение читателей волнует, чем суть обсуждения.

Какая "суть" в обсуждении того, что Вы демагог и словоблуд??


Я Вам задал конкретный вопрос. Вы вместо ответа на вопрос продолжили писать провокации и оскорбления в мой адрес, т.е. пытаетесь меня троллить. Я понимаю это как то, что Вы не в состоянии ответить на вопросы по сути, поэтому перешли на личности. Но боюсь не смогу составить Вам компанию если Вы будете продолжать в том-же духе, т.к. считаю мерзким опускаться до оскорблений.

  ЛАД написав:Ага, особенно "научна" "теория" о чипировании. :)
"Это абсолютно нормальный и здоровый научный подход."


Какая "теория о чипировании"? Вы о чем? :?

  ЛАД написав:Хотя и разбор "теорий" о вреде вакцин (после десятилетий или даже столетий их успешного использования)


Каких еще "теорий" о вреде вакцин? :?

  ЛАД написав:тоже сегодня выглядит ну уж очень "научно".
По-моему, это ещё один яркий пример Вашего словоблудия.


Не понимаю о чём Вы, такое впечатление что Вы у себя на уме.


  ЛАД написав:Ещё один пример того же.


Пример чего?

  ЛАД написав:Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.


И что? Вам не нравится? :)

  ЛАД написав:Ещё один пример демагогии.
Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"?


Никакой демагогии. Классические религии сектами не являются, т.к. классические религии уважают личность и индивидуальность человека, а секты напротив — подавляют самостоятельность, формируют зависимость, превращая человека в животное. В этом ключевое отличие сект от религий.

  ЛАД написав:Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила".
Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы.


Вы верно заметили - секты могут прикрываться религиями и государствами. Поэтому не стоит слепо им доверять. Гитлер тому пример.

Зображення

  ЛАД написав:Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом".


Это был ВУЗ и Вы его хорошо знаете. Меня и в аспирантуру приглашали, пока учился нашел себе тему, есть даже научные публикации, но по окончании я отказался от научной деятельности и ушел работать по специальности, т.к. счел что это будет лучше для саморазвития. Вообще у меня не один диплом, есть еще по специальности связанной с радиоэлектроникой.

Не люблю писать о себе приватную информацию в интернете. Я и так Вам дал слишком много информации. Честно говоря не хотел отвечать, но Вы ответили на мой вопрос, поэтому из уважения ответил Вам.


  ЛАД написав:Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение).


Сорри, но из соображений конфиденциальности не хочу писать название. Это слишком сильно сузит диапазон поиска. Можете считать, что я параноик насчет публикации приватных данных :)
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 26.06.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 08:34


Перевірка виявила фальсифікацію статистики по Ковіду у лікарнях
Ромасик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4281
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:21

  Цитрин написав:......
  ЛАД написав:Об "обычных соплях" Ваш единомышленник Ромасик пишет через раз. Да и другие Ваши "друзья" тоже.


И что? Вам не нравится? :)

  ЛАД написав:Ещё один пример демагогии.
Православие (католицизм, ...) - вообще христианство, мусульманство, иудаизм, да и все остальные религии (не скажу сходу разве что за буддизм - не интересовался этой стороной вопроса) это "тоталитарные секты"?


Никакой демагогии. Классические религии сектами не являются, т.к. классические религии уважают личность и индивидуальность человека, а секты напротив — подавляют самостоятельность, формируют зависимость, превращая человека в животное. В этом ключевое отличие сект от религий.

  ЛАД написав:Во всех них есть "обряд инициации" (в христианстве крещение) и "запреты и правила".
Как, впрочем, и в любой человеческой организации. Например, в ещё одной "тоталитарной секте" - государстве - "обряд инициации" это принятие гражданства, "запреты и правила" это законы.


Вы верно заметили - секты могут прикрываться религиями и государствами. Поэтому не стоит слепо им доверять. Гитлер тому пример.

Зображення

  ЛАД написав:Вопрос был: "Что Вы заканчивали?", а не какая у Вас специальность. Программистом можно стать, в принципе, и после 6-12-месячных курсов. И даже получить на них "красный диплом".


Это был ВУЗ и Вы его хорошо знаете. Меня и в аспирантуру приглашали, пока учился нашел себе тему, есть даже научные публикации, но по окончании я отказался от научной деятельности и ушел работать по специальности, т.к. счел что это будет лучше для саморазвития. Вообще у меня не один диплом, есть еще по специальности связанной с радиоэлектроникой.

Не люблю писать о себе приватную информацию в интернете. Я и так Вам дал слишком много информации. Честно говоря не хотел отвечать, но Вы ответили на мой вопрос, поэтому из уважения ответил Вам.


  ЛАД написав:Единственное, что ещё жду от Вас - что Вы заканчивали (какое учебное заведение).


Сорри, но из соображений конфиденциальности не хочу писать название. Это слишком сильно сузит диапазон поиска. Можете считать, что я параноик насчет публикации приватных данных :)

И вот это всё не демагогия и словоблудие?
Вы, вроде, не понимаете, к чему я написал о "чипировании".

А с тем, что ковид "просто сопли" Вы, видимо, согласны, несмотря на 103.565 официально умерших в Украине (не буду даже говорить об избыточной смертности, о которой пишет Hotab)?
И что можно с Вами после этого "обсуждать"?

Вы мне задали вопрос:
Если не секрет, Вы где учились?

Я на него Вам прямо и честно ответил.
Вы написали много слов (= словоблудие), но прямо ответить побоялись.
Или Вы так же закончили ВУЗ, как флер "доктор наук"?

Пишите, юноша, пишите. :)

P.s. О высерах Вашего друга Ромасика о Крыме Вы "интеллигентно" промолчали.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21439
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5054 раз.
Подякували: 4690 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:36

  Ромасик написав:
Перевірка виявила фальсифікацію статистики по Ковіду у лікарнях

Вы всьо врёти!
Это какие-то "теории заговора" :lol:
Какие приписки и фальсификации? Сходите в больницу волонтёром, посмотрите! :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15978
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9282 раз.
Подякували: 4416 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Перевірка виявила фальсифікацію статистики по Ковіду
просто чудово , я приємно здивований що державні служби , зокрема Аудиторська, дійсно знаходять порушення. Тобто рука руку не миє. Чи доведуть справу до кінця це вже інше питання .
yama
 
Повідомлень: 4172
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8427 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:, я приємно здивований що державні служби , зокрема Аудиторська, дійсно знаходять порушення

Скажіть ступінь приємності свого здивування, коли державні органи, "зокрема" Прокуратура України, порушить кримінальну справу за дачу хабара та використання фальшивого сертифікату про вакцинацію?

  yama написав:Чи доведуть справу до кінця це вже інше питання .

Хотіли б,щоб вашу справу довели до кінця?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7171
З нами з: 15.02.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5005500650075008
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: amarok, Google Adsense [Bot], Realist, ЛОБ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7965 19815658
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 12:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.