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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:33
fin написав:
Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?
Вам же врачи должны были сказать причину. Вы же наверное сдали анализы крови и нет улучшения показателей. Да? Или как тут угадать что-то?))
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:24
Наличие маски спасает даже от употребления вредных продуктов. https://fb.watch/bc_FpWs2DW/
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Сер 16 лют, 2022 12:43
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