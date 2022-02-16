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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5008500950105011

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 48
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
13%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
40%
19
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:33

  fin написав:Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?

Вам же врачи должны были сказать причину. Вы же наверное сдали анализы крови и нет улучшения показателей. Да? Или как тут угадать что-то?))
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:24

Наличие маски спасает даже от употребления вредных продуктов.

https://fb.watch/bc_FpWs2DW/

:mrgreen:
Hotab
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1
  #<1 ... 5008500950105011
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