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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5007500850095010

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 48
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
13%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
40%
19
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:53

Концепция "мы все умрём" - изменилась:

В Австрии с 5 марта снимаются почти все коронавирусные ограничения.

В магазинах, отелях или ресторанах больше не будет требоваться подтверждение вакцинации, выздоровления или тестирования.

Ресторанам разрешат вновь работать по ночам.

Бессимптомные больные коронавирусом больше не будут отправляться на карантин.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:09

Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:19

Швейцария с 17 февраля отменяет почти все эпидмеры, COVID-сертификаты больше не требуются для посещения общественных мест — власти


Ковидиоты какие-то
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:33

  fin написав:Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?

Вам же врачи должны были сказать причину. Вы же наверное сдали анализы крови и нет улучшения показателей. Да? Или как тут угадать что-то?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:24

Наличие маски спасает даже от употребления вредных продуктов.

https://fb.watch/bc_FpWs2DW/

:mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:50

  Hotab написав:Наличие маски спасает даже от употребления вредных продуктов.

https://fb.watch/bc_FpWs2DW/

:mrgreen:

Висновок патологоанатома - ковбаса померла від маски, як і більшість ковідідіотів. Решта від вакцини. :)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:46

  Hotab написав:Сколько за 6 недель 2022 избыточных? А у бритов? :mrgreen:

0, ты же знаешь. Они год назад как чипировались, так и забыли о соплях.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:12

  Hotab написав:
  fin написав:Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?

Вам же врачи должны были сказать причину. Вы же наверное сдали анализы крови и нет улучшения показателей. Да? Или как тут угадать что-то?))

я под впечатлених от этих глубоко-интеллектуальных вопросов ваксов и таких же ответов. Как будто здесь сидит консилиум врачей и сейчас специально для него сделают ответ.
А потом они приходят и расказывают, что вы такие глюпые-глюпые и не понимаете ценность ваксации.
Ромасик
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