Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 лют, 2022 18:53
Концепция "мы все умрём" - изменилась:
В Австрии с 5 марта снимаются почти все коронавирусные ограничения.
В магазинах, отелях или ресторанах больше не будет требоваться подтверждение вакцинации, выздоровления или тестирования. Ресторанам разрешат вновь работать по ночам. Бессимптомные больные коронавирусом больше не будут отправляться на карантин.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:09
Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?
fin
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:19
Швейцария с 17 февраля отменяет почти все эпидмеры, COVID-сертификаты больше не требуются для посещения общественных мест — власти
Ковидиоты какие-то
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:33
fin написав:
Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?
Вам же врачи должны были сказать причину. Вы же наверное сдали анализы крови и нет улучшения показателей. Да? Или как тут угадать что-то?))
Hotab
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:24
Наличие маски спасает даже от употребления вредных продуктов.
https://fb.watch/bc_FpWs2DW/
Hotab
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Додано: Чет 17 лют, 2022 10:50
Висновок патологоанатома - ковбаса померла від маски, як і більшість ковідідіотів. Решта від вакцини.
lapay
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:12
Hotab написав: fin написав:
Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?
Вам же врачи должны были сказать причину. Вы же наверное сдали анализы крови и нет улучшения показателей. Да? Или как тут угадать что-то?))
я под впечатлених от этих глубоко-интеллектуальных вопросов ваксов и таких же ответов. Как будто здесь сидит консилиум врачей и сейчас специально для него сделают ответ.
А потом они приходят и расказывают, что вы такие глюпые-глюпые и не понимаете ценность ваксации.
Ромасик
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