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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5009501050115012>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 48
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
13%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
40%
19
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:14

  Вкладчик1234 написав:
Швейцария с 17 февраля отменяет почти все эпидмеры, COVID-сертификаты больше не требуются для посещения общественных мест — власти


Ковидиоты какие-то

а какие могут быть эпидмеры при отсутствии эпидемии?... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:в колониях пока послаблений не ожидается.

Белые господа привились, "краснокожие" ждут, что "само заживет")) .
Обязательно заживет, только с гораздо большими потерями.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:02

  fin написав:Это я вакс. А человек, который сейчас в терапевтическом отделении, не вакцинирован. Причем сначала по скорой помощи положили в ковидное отделение, а когда через сутки пришел отрицательный пцр, то перевели в терапевтическое, хотя сатурация была 90. Сейчас, на 7 день лечения, 94. Не все так просто.

местному консилиуму интересно, с каким диагнозом?
Возможно, даже ответя на этот вопрос себе в уме, вы сможете сами ответить на своей первый вопрос...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:11

  Hotab написав:
  Тракторист написав:в колониях пока послаблений не ожидается.

Белые господа привились, "краснокожие" ждут, что "само заживет")) .
Обязательно заживет, только с гораздо большими потерями.

я вот наблюдаю за белыми инста-блогершами. Осенью они учавствовали во флешмобе "укололась, рука не отвалилась", а теперь одна впереди другой выхваляются как их отымел омикрон и рассказывают чем занимаются неделю, выведенные со строя.
Как тут не вспомнить Гнапа.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:их отымел омикрон

И как же их он отымел? Из-под ивла пишут?
Они Дельту нормально пережили?? А это главное, что на тот момент дала вакцинация. Именно Дельта стала лакмусом стран привитых и напривитых. Без исключений!! Твой любимый ЮАР во время Дельты показал тебе большой и ..ну как ты любишь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:17

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:53

  Ромасик написав:я вот наблюдаю за белыми инста-блогершами. Осенью они учавствовали во флешмобе "укололась, рука не отвалилась", а теперь одна впереди другой выхваляются как их отымел омикрон и рассказывают чем занимаются неделю, выведенные со строя.


Наблюдаю за дваждыпривитыми Коронаваком свекровью и свекром, у которых тесты подтвердили омикрон. "Выхваляются" симптомами (кому хуже). Едят антибиотики и иже с ними лекарства. До вакцинации тоже разок болели ковидом, но легко, без антибиотиков. Теперь средне-тяжко. Отож 8)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:57

  fin написав:Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?


Нет, это не протокол, это называется "перекрестный" антибиотик, назначается когда первый не дал ожидаемого эффекта. При пневмонии обычно первым идет Цефтриаксон, который далеко не каждому "заходит".
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:До вакцинации тоже разок болели ковидом, но легко, без антибиотиков. Теперь средне-тяжко. Отож

Настало время офигительных историй. :lol:

И 130 тыс в 2021 году умерло в непривитой Украине - легко. :mrgreen:

А могли в привитой Украине умереть 20 тыс, но тяжело :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:39

  Schmit написав:

Даже эта вакцина назначается "индивидуально" (с 50сек)!
Вкладчик1234
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