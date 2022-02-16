fin написав:Это я вакс. А человек, который сейчас в терапевтическом отделении, не вакцинирован. Причем сначала по скорой помощи положили в ковидное отделение, а когда через сутки пришел отрицательный пцр, то перевели в терапевтическое, хотя сатурация была 90. Сейчас, на 7 день лечения, 94. Не все так просто.
местному консилиуму интересно, с каким диагнозом? Возможно, даже ответя на этот вопрос себе в уме, вы сможете сами ответить на своей первый вопрос...
Тракторист написав:в колониях пока послаблений не ожидается.
Белые господа привились, "краснокожие" ждут, что "само заживет")) . Обязательно заживет, только с гораздо большими потерями.
я вот наблюдаю за белыми инста-блогершами. Осенью они учавствовали во флешмобе "укололась, рука не отвалилась", а теперь одна впереди другой выхваляются как их отымел омикрон и рассказывают чем занимаются неделю, выведенные со строя. Как тут не вспомнить Гнапа.
И как же их он отымел? Из-под ивла пишут? Они Дельту нормально пережили?? А это главное, что на тот момент дала вакцинация. Именно Дельта стала лакмусом стран привитых и напривитых. Без исключений!! Твой любимый ЮАР во время Дельты показал тебе большой и ..ну как ты любишь.
Ромасик написав:я вот наблюдаю за белыми инста-блогершами. Осенью они учавствовали во флешмобе "укололась, рука не отвалилась", а теперь одна впереди другой выхваляются как их отымел омикрон и рассказывают чем занимаются неделю, выведенные со строя.
Наблюдаю за дваждыпривитыми Коронаваком свекровью и свекром, у которых тесты подтвердили омикрон. "Выхваляются" симптомами (кому хуже). Едят антибиотики и иже с ними лекарства. До вакцинации тоже разок болели ковидом, но легко, без антибиотиков. Теперь средне-тяжко. Отож