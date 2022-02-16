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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:40
Ромасик написав: fin написав:
Это я вакс. А человек, который сейчас в терапевтическом отделении, не вакцинирован. Причем сначала по скорой помощи положили в ковидное отделение, а когда через сутки пришел отрицательный пцр, то перевели в терапевтическое
, хотя сатурация была 90. Сейчас, на 7 день лечения, 94. Не все так просто.
местному консилиуму интересно, с каким диагнозом?
Возможно, даже ответя на этот вопрос себе в уме, вы сможете сами ответить на своей первый вопрос...
Врач сказал, что воспаление легких.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:48
fler написав: fin написав:
Кто скажет, почему при лечении средней тяжести пневмонии с отрицательным пцр-тестом, через 5 дней поменяли антибиотик на другой?Это протокол такой?
Нет, это не протокол, это называется "перекрестный" антибиотик, назначается когда первый не дал ожидаемого эффекта. При пневмонии обычно первым идет Цефтриаксон, который далеко не каждому "заходит".
Благодарю. Но вообщето после первых 5 дней первого антибиотика состояние немного улучшилось, даже в кислородную маску разрешили не дышать, а вот сатурация, зараза, не хочет подниматься выше 94. Хотя врачиха сегодня сказала, что 94 отлично.
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fin
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