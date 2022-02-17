Додано: Чет 17 лют, 2022 20:49

fler написав: Кстати, вы заметили, что БиБиСи убрали рубрику "Coronavirus"? Кстати, вы заметили, что БиБиСи убрали рубрику "Coronavirus"?

А антиваки традиционно продолжают записывать коронавирусные послабления и уменьшение внимания в информ.пространстве в свой актив?)))С чего вдруг??)))Финиш рано или поздно должен случиться. (не факт, правда, что это он и что окончательно) Вопрос только , как много жителей каждая из стран приведет к этому финишу)).Бриты после вакцинации угомонили свой мор. Юары с Украинами по красоте провели 2021 го, показали, что бывает если слушать басни фальшивых "докторов наук".Как будет в 2022 - посмотрим. Европейцы в оптимизме, смертность мизерная. Мы свою увидим, когда госстат озвучит. Весной.Но мы ещё помним летнеешапкозакидательство от Флер и Будивельныка)))И "40% уже переболело", и "не более 20 тыс в год". И "краснодипломник" с секретным вузом "почти айтишным" тут нам напевал о "меньше , чем онко"," меньше, чем курение". А оно ой, и выше чем онко и курение)). Даже если онко и курение записать дважды, как "краснодипломник" тут марыв)))Так что нет вам веры))