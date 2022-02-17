Early in the pandemic, a WHO Advisory Group published expert consensus guidelines recommending a starting dose of 102 TCID5010. Here, based on in vitro data of high viral replication in primary human airway epithelial cells, we started with a tenfold lower dose of 10 TCID50 (equivalent to 55 FFU) and found it sufficient to meet the 50-70% target infection rate.
дозу заражения намеренно взяли в 10 раз меньше рекомендованной и всеравно получили 50% заражений
ни и как бы то что исследовение проводилось весной 21 а то что не болели тестировали по уровню антител
All participants were seronegative at screening by Quotient MosaiQ antibody microarray test and had no history of SARS-CoV-2 vaccination or infection.
немекает что некторые могли уже переболеть бессимптомно и антитела у них уже снизились до нуля, хотя иммунитет остался
fler написав:а цитируя мой пост, главную мысль и вовсе обрезали.
Ваша "главная мысль" - это досужие размышления журналистов которые не поняли оригинальную статью, в ней никакого упоминания естественного иммунитета нету, только рассуждения по поводу взятой дозы для заражения
fler написав:Теперь же ученые пытаются понять, почему те, кто не заболел, обладают естественным иммунитетом к заражению.
дозу заражения намеренно взяли в 10 раз меньше рекомендованной и всеравно получили 50% заражений ни и как бы то что исследовение проводилось весной 21 а то что не болели тестировали по уровню антител намекает что некторые могли уже переболеть бессимптомно и антитела у них уже снизились до нуля, хотя иммунитет остался
IgA, вы всегда выдаете домыслы за истину? (Риторический) Кстати, вы заметили, что БиБиСи убрали рубрику "Coronavirus"?
fler написав:Кстати, вы заметили, что БиБиСи убрали рубрику "Coronavirus"?
А антиваки традиционно продолжают записывать коронавирусные послабления и уменьшение внимания в информ.пространстве в свой актив?)))
С чего вдруг??))) Финиш рано или поздно должен случиться. (не факт, правда, что это он и что окончательно) Вопрос только , как много жителей каждая из стран приведет к этому финишу)).
Бриты после вакцинации угомонили свой мор. Юары с Украинами по красоте провели 2021 го, показали, что бывает если слушать басни фальшивых "докторов наук".
Как будет в 2022 - посмотрим. Европейцы в оптимизме, смертность мизерная. Мы свою увидим, когда госстат озвучит. Весной.
Но мы ещё помним летнее шапкозакидательство от Флер и Будивельныка))) И "40% уже переболело", и "не более 20 тыс в год". И "краснодипломник" с секретным вузом "почти айтишным" тут нам напевал о "меньше , чем онко"," меньше, чем курение". А оно ой, и выше чем онко и курение)). Даже если онко и курение записать дважды, как "краснодипломник" тут марыв))) Так что нет вам веры))
тот случай когда по сути сказать нечего но сил молчать нету
IgA написав:невакцинированные имеют больше шансов получить лонг ковид
Six of the 8 studies assessing ... As all 8 studies included only participants who had COVID-19, the effect of vaccination on reduced incidence of COVID-19 is not accounted for. This means these studies do not give a total population estimate for the effectiveness of vaccines to prevent long COVID, but rather underestimate it.
что ж тут скажешь на очередную ересь. 6 из 8 исследований. А с остальными 2 что? Исследовали только сопливых. Но сопливых среди ваксов в 3 раза больше. Что тут дальше сравнивать?
Ромасик написав:6 из 8 исследований. А с остальными 2 что?
один
The study suggested there was no association between vaccination (comparing participants with 2 doses of vaccine with unvaccinated participants) and the composite long COVID outcome in the 6 months after infection:
два
Fully vaccinated participants were more likely to have long COVID symptoms 4 weeks from the date of diagnosis than unvaccinated participants
но исследование из индии и малым количеством участников
так что 6 против 1 и 1 воздержавшийся. или Вы как обычно игнорируете все что не подтверждает Вашу точку зрения?
Ромасик написав:Но сопливых среди ваксов в 3 раза больше. Что тут дальше сравнивать?
это выводы какого-то научного исследования или чисто Ваше лично мнение как мы недавно выяснили?
Ромасик написав:6 из 8 исследований. А с остальными 2 что?
один
The study suggested there was no association between vaccination (comparing participants with 2 doses of vaccine with unvaccinated participants) and the composite long COVID outcome in the 6 months after infection:
два
Fully vaccinated participants were more likely to have long COVID symptoms 4 weeks from the date of diagnosis than unvaccinated participants
но исследование из индии и малым количеством участников
так что 6 против 1 и 1 воздержавшийся. или Вы как обычно игнорируете все что не подтверждает Вашу точку зрения?
Ромасик написав:Но сопливых среди ваксов в 3 раза больше. Что тут дальше сравнивать?
это выводы какого-то научного исследования или чисто Ваше лично мнение как мы недавно выяснили?
это голые цифры статистики. не 1 воздержался, а 1 показал бесполезность уколизации. А второй вообще отрицательный эффект. И не знаю, 6/8 это достаточный доверительный интервал в медицине?