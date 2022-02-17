RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5011501250135014>

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 49
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
20
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:27

  Ромасик написав:
  IgA написав:невакцинированные имеют больше шансов получить лонг ковид

а вакцинированные - шорт ковид (ссылка на ГОВ ЮК викли репорт)


Конечно, short, в Британии это всего лишь 8 месяцев :mrgreen:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:30

  fler написав:Теперь же ученые пытаются понять, почему те, кто не заболел, обладают естественным иммунитетом к заражению.


У Вас видно в последнее время не очень много времени на форум

Эпидемия коронавируса в мире

Early in the pandemic, a WHO Advisory Group published expert consensus guidelines recommending a starting dose of 102 TCID5010. Here, based on in vitro data of high viral replication in primary human airway epithelial cells, we started with a tenfold lower dose of 10 TCID50 (equivalent to 55 FFU) and found it sufficient to meet the 50-70% target infection rate.

дозу заражения намеренно взяли в 10 раз меньше рекомендованной и всеравно получили 50% заражений :D


ни и как бы то что исследовение проводилось весной 21 а то что не болели тестировали по уровню антител
All participants were seronegative at screening by Quotient MosaiQ antibody microarray test and had no history of SARS-CoV-2 vaccination or infection.
немекает что некторые могли уже переболеть бессимптомно и антитела у них уже снизились до нуля, хотя иммунитет остался

  fler написав:а цитируя мой пост, главную мысль и вовсе обрезали.

Ваша "главная мысль" - это досужие размышления журналистов которые не поняли оригинальную статью, в ней никакого упоминания естественного иммунитета нету, только рассуждения по поводу взятой дозы для заражения
IgA
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 02.07.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:39

  IgA написав:
  fler написав:Теперь же ученые пытаются понять, почему те, кто не заболел, обладают естественным иммунитетом к заражению.


дозу заражения намеренно взяли в 10 раз меньше рекомендованной и всеравно получили 50% заражений :D
ни и как бы то что исследовение проводилось весной 21 а то что не болели тестировали по уровню антител намекает что некторые могли уже переболеть бессимптомно и антитела у них уже снизились до нуля, хотя иммунитет остался


IgA, вы всегда выдаете домыслы за истину? :roll: (Риторический)
Кстати, вы заметили, что БиБиСи убрали рубрику "Coronavirus"?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:47

  fler написав:вы всегда выдаете домыслы за истину? (Риторический)


А Вы всегда неумело пытаетесь прикинуться что Вы права, хотя я привел ссылку на оригинальную статью и цитаты из нее

  fler написав:Кстати, вы заметили, что БиБиСи убрали рубрику "Coronavirus"?


то специально для Вас убрали чтобы не пугать

Зображення
Востаннє редагувалось IgA в Чет 17 лют, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
IgA
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 02.07.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:49

Индийские власти Pfizer:
«Вы можете либо потерять 1,38 миллиарда «клиентов», либо разрешить независимое расследование того, безопасен ли ваш продукт и дает ли он иммунитет».

Pfizer: «Мы бы предпочли обойтись без 1,38 миллиарда клиентов»


https://www.reuters.com/world/india/exclusive-pfizer-withdraws-application-emergency-use-its-covid-19-vaccine-india-2021-02-05/

:lol:
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15988
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9287 раз.
Подякували: 4428 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Кстати, вы заметили, что БиБиСи убрали рубрику "Coronavirus"?

А антиваки традиционно продолжают записывать коронавирусные послабления и уменьшение внимания в информ.пространстве в свой актив?)))

С чего вдруг??)))
Финиш рано или поздно должен случиться. (не факт, правда, что это он и что окончательно) Вопрос только , как много жителей каждая из стран приведет к этому финишу)).

Бриты после вакцинации угомонили свой мор. Юары с Украинами по красоте провели 2021 го, показали, что бывает если слушать басни фальшивых "докторов наук".

Как будет в 2022 - посмотрим. Европейцы в оптимизме, смертность мизерная. Мы свою увидим, когда госстат озвучит. Весной.

Но мы ещё помним летнее :| шапкозакидательство от Флер и Будивельныка)))
И "40% уже переболело", и "не более 20 тыс в год". И "краснодипломник" с секретным вузом "почти айтишным" тут нам напевал о "меньше , чем онко"," меньше, чем курение". А оно ой, и выше чем онко и курение)). Даже если онко и курение записать дважды, как "краснодипломник" тут марыв)))
Так что нет вам веры))
Hotab
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7229
З нами з: 15.02.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:17

  Hotab написав:Но мы ещё помним летнее :| шапкозакидательство от Флер и Будивельныка)))
Так что нет вам веры))


А мы помним зимнее от Хотаба:
  Hotab написав: Я в ПНД жду результат теста. Если негатив, то ширнусь.


Бустер наближається? Или нет вам веры? :twisted:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:45

  IgA написав:
  Ромасик написав:а вакцинированные - шорт ковид


тот случай когда по сути сказать нечего но сил молчать нету

  IgA написав:невакцинированные имеют больше шансов получить лонг ковид
Six of the 8 studies assessing ... As all 8 studies included only participants who had COVID-19, the effect of vaccination on reduced incidence of COVID-19 is not accounted for. This means these studies do not give a total population estimate for the effectiveness of vaccines to prevent long COVID, but rather underestimate it.

что ж тут скажешь на очередную ересь.
6 из 8 исследований. А с остальными 2 что?
Исследовали только сопливых. Но сопливых среди ваксов в 3 раза больше. Что тут дальше сравнивать?
Ромасик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4293
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1137 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:59

  Ромасик написав:6 из 8 исследований. А с остальными 2 что?


один
The study suggested there was no association between vaccination (comparing
participants with 2 doses of vaccine with unvaccinated participants) and the
composite long COVID outcome in the 6 months after infection:


два
Fully vaccinated participants were more likely to have long COVID symptoms 4
weeks from the date of diagnosis than unvaccinated participants

но исследование из индии и малым количеством участников

так что 6 против 1 и 1 воздержавшийся. или Вы как обычно игнорируете все что не подтверждает Вашу точку зрения?

  Ромасик написав:Но сопливых среди ваксов в 3 раза больше. Что тут дальше сравнивать?

это выводы какого-то научного исследования или чисто Ваше лично мнение как мы недавно выяснили?
IgA
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 02.07.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:15

  IgA написав:
  Ромасик написав:6 из 8 исследований. А с остальными 2 что?


один
The study suggested there was no association between vaccination (comparing
participants with 2 doses of vaccine with unvaccinated participants) and the
composite long COVID outcome in the 6 months after infection:


два
Fully vaccinated participants were more likely to have long COVID symptoms 4
weeks from the date of diagnosis than unvaccinated participants

но исследование из индии и малым количеством участников

так что 6 против 1 и 1 воздержавшийся. или Вы как обычно игнорируете все что не подтверждает Вашу точку зрения?

  Ромасик написав:Но сопливых среди ваксов в 3 раза больше. Что тут дальше сравнивать?

это выводы какого-то научного исследования или чисто Ваше лично мнение как мы недавно выяснили?

это голые цифры статистики.
не 1 воздержался, а 1 показал бесполезность уколизации. А второй вообще отрицательный эффект. И не знаю, 6/8 это достаточный доверительный интервал в медицине?
Ромасик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4293
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1137 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5011501250135014>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7965 19932632
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 12:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (249)
17.02.2022 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.