(Эпидемия коронавируса в мире)

Ромасик написав:6 из 8 исследований. А с остальными 2 что?
один
The study suggested there was no association between vaccination (comparing participants with 2 doses of vaccine with unvaccinated participants) and the composite long COVID outcome in the 6 months after infection:
два
Fully vaccinated participants were more likely to have long COVID symptoms 4 weeks from the date of diagnosis than unvaccinated participants
но исследование из индии и малым количеством участников
так что 6 против 1 и 1 воздержавшийся. или Вы как обычно игнорируете все что не подтверждает Вашу точку зрения?
Ромасик написав:Но сопливых среди ваксов в 3 раза больше. Что тут дальше сравнивать?
это выводы какого-то научного исследования или чисто Ваше лично мнение как мы недавно выяснили?
Ромасик написав:6 из 8 исследований. А с остальными 2 что?
один
The study suggested there was no association between vaccination (comparing participants with 2 doses of vaccine with unvaccinated participants) and the composite long COVID outcome in the 6 months after infection:
два
Fully vaccinated participants were more likely to have long COVID symptoms 4 weeks from the date of diagnosis than unvaccinated participants
но исследование из индии и малым количеством участников
так что 6 против 1 и 1 воздержавшийся. или Вы как обычно игнорируете все что не подтверждает Вашу точку зрения?
Ромасик написав:Но сопливых среди ваксов в 3 раза больше. Что тут дальше сравнивать?
это выводы какого-то научного исследования или чисто Ваше лично мнение как мы недавно выяснили?
это голые цифры статистики. не 1 воздержался, а 1 показал бесполезность уколизации. А второй вообще отрицательный эффект. И не знаю, 6/8 это достаточный доверительный интервал в медицине?
В Вашей непрофессиональной интерпретации, потому как у самих авторов отчета совсем другие выводы.
Ромасик написав:И не знаю, 6/8 это достаточный доверительный интервал в медицине?
достаточный
There is evidence that vaccinated people who are subsequently infected with COVID-19 are less likely to report symptoms of long COVID than unvaccinated people, in the short term (4 weeks after infection), medium term (12 to 20 weeks after infection) and long term (6 months after infection).
исследования по количеству участников - вакцинация помогает от лонг ковида 1) 6030 участников 2) 16035 + 48536 3) 221 4) 951 5) 773 6) 240648
ЛАД написав:Вы написали много слов (= словоблудие), но прямо ответить побоялись. Или Вы так же закончили ВУЗ, как флер "доктор наук"?
Я Вам ответил, что закончил и по какой специальности...
Вот это ответ:
Это был ВУЗ и Вы его хорошо знаете.
Да ещё и это:
Меня и в аспирантуру приглашали, пока учился нашел себе тему, есть даже научные публикации, но по окончании я отказался от научной деятельности и ушел работать по специальности, т.к. счел что это будет лучше для саморазвития.
В аспирантуру Вас, получается, приглашали и научные публикации у Вас были не по специальности?
Вам этого мало? Мог бы и не отвечать, но удовлетворил Ваше любопытство в обмен на Ваш ответ. Все детали я не пишу в интернете принципиально, как уже указывал из соображений конфиденциальности, давить в этом вопросе бесполезно.
Приватная информация может быть использована против человека, предсказать как и когда практически невозможно. Все что можно сделать для безопасности - это соблюдать осторожность и не разглашать информацию о себе.
1. Если так, то зачем Вы задавали такой вопрос мне? 2. Неужели название вуза и факультета это такая уж "интимная" информация? Я же не просил у Вас скан диплома и сведения о прописке.
А вот последние графики, которые вы сюда приносили со словами
А що ми спостерігаємо у Британії? Ось тримісячні тренди захворюваності, летальності, госпіталізації та бустеризації. Захворюваність - після різкого спаду чомусь показує стабільно 90000+ щодня. То хвиля закінчується чи як? Що її гальмує? Летальність - зростала, коли захворюваність спадала, тепер теж бачимо горизонтальну лінію та плюс-мінус 300 жмурів щоденно. Госпіталізації - Зростали разом з летальністю, зараз пішли на спад. Бустеризація - спад і тільки спад. Чому?
но что такое UK Health Security Agency по сравнению с наблюдениями флер за своими родичами
Даже не сомневайтесь IgA, как там успехи британских ученых? Что-то поняли уже или все еще рассуждают вокруг да около (на вашем уровне)?
fler написав:В Великобритании 36 здоровых молодых людей умышленно заразили оригинальным вариантом коронавируса. Выяснилось, что половина из них не заразились. Теперь же ученые пытаются понять, почему те, кто не заболел, обладают естественным иммунитетом к заражению. https://nezavisim.tv/news/17387.html
Были бы вы глубже "в теме", то сразу обратили бы внимание на выделенные ключевые слова. Но нет, даже прочитав статью полностью, вы пустились в рассуждения, мягко говоря, второстепенного значения, а цитируя мой пост, главную мысль и вовсе обрезали.
Я уже привык, что вы всегда избирательно относитесь к статьям, выделяя то, что, по вашему мнению подтверждает вашу точку зрения и умалчивая об остальном (видимо надеясь, что остальные не перейдут по ссылке и не прочитают сами весь текст, а в "особых" случаях умышленно не приводя ссылки).
Такой прием отлично срабатывает на таких "сектантах" (автор - Цитрин), как "Ромасики", которые слепо верят своему "гуру" на слово.
Статья же действительно интересна и я приведу из нее опущенный вами текст:
"Это очень интересное явление, - отметил проф. Коэн, - и сейчас нам представилась уникальная возможность изучить его. Это поразительно: люди живут в одном доме, рядом друг с другом, но один из них заражается, а другой нет. Почему? Об этом можно только догадываться".
По словам эксперта, это явление известно медикам и по другим заболеваниям - например, туберкулезу, малярии и СПИДу. Речь идет не о распространенном явлении, не о правиле, а об исключении из него, но тем не менее оно существует.
Медики в шутку называют таких людей "тефлоновыми", потому что к ним, как к тефлону на сковородах, ничего не прилипает. "Мы делим их на две группы, - говорит проф. Коэн. - Первая включает людей, у которых имеется защита от заражений на генетическом уровне. Мы знаем, например, что у отдельных людей имеется в организме определенная мутация, и они никогда не заразятся СПИДом. Во второй группе находятся асимптоматичные люди: они заражаются, но их иммунная система реагирует настолько быстро, что они не чувствуют никаких симптомов заболевания. В этом случае возникает вопрос, почему их иммунная система реагирует так оперативно. По всей видимости, ей уже встречался в прошлом похожий вирус или представитель той же группы вирусов. Понятно, что и вакцинация влияет каким-то образом".
"Людей из первой группы как будто вирус обходит стороной, не проникает в организм и не заражает его, так что их анализы PCR всегда будут отрицательными, - продолжил эксперт. - Люди второй группы получат положительный ответ на анализы, но не будут чувствовать никакого дискомфорта при болезни".
Профессор Коэн сказал, что ему неизвестно, сколько таких "тефлоновых людей" имеется в обществе. "Есть очень интересное исследование на эту тему, которое проводится сейчас в Великобритании. У британских ученых есть смелость заниматься исследованиями подобного рода. Почему смелость? Потому что возникают вопросы этического характера".
ЛАД написав:1. Если так, то зачем Вы задавали такой вопрос мне?
Вы последовательно выступаете против народа, против прав человека, против личности, против индивидуальности и против свободы воли. Сложилось впечатление, что это профессиональная деформация. Поинтересовался из интереса, чтобы понимать на кого Вы учились.
ЛАД написав:2. Неужели название вуза и факультета это такая уж "интимная" информация?
Я же сказал - это конфиденциальная информация. Это означает что я Вам запрещаю запрашивать её у меня. Интимная или не интимная - это не Ваше дело.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 18 лют, 2022 01:12, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:1. Если так, то зачем Вы задавали такой вопрос мне?
Вы последовательно выступаете против народа, против прав человека, против личности, против индивидуальности и против свободы воли. Поинтересовался из интереса, чтобы понимать на кого Вы учились.
ЛАД написав:2. Неужели название вуза и факультета это такая уж "интимная" информация?
Я же сказал - это конфиденциальная информация. Это означает что я Вам запрещаю запрашивать её у меня. Интимная или не интимная - это не Ваше дело.
1. Запрещать "запрашивать" Вы не можете. Что хочу, то и спрашиваю. Вы можете не отвечать - Ваше право. Показываете, что Вы ещё и большой трус. 2. Ещё раз, если Вы так подходите к конфиденциальности, так зачем Вы задавали такой вопрос мне? 3. Против чего я выступаю, Вам, видимо, в силу ограниченности понять не дано.
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
ЛАД написав:2. Ещё раз, если Вы так подходите к конфиденциальности, так зачем Вы задавали такой вопрос мне?
Я поинтересовался, Вы также могли ответить, что это конфиденциальная информация и не отвечать. Если Вы человек, то Вы имеете на это право, также как и любой другой человек.
ЛАД написав:3. Против чего я выступаю, Вам, видимо, в силу ограниченности понять не дано.
Вы сами об этом писали когда рассказывали, что за принудительные медицинские процедуры, за диктатуру и т.п. Разве не так? Если ошибаюсь, тогда напишите, что это не так.