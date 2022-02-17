(Эпидемия коронавируса в мире)

"Это очень интересное явление, - отметил проф. Коэн, - и сейчас нам представилась уникальная возможность изучить его. Это поразительно: люди живут в одном доме, рядом друг с другом, но один из них заражается, а другой нет. Почему? Об этом можно только догадываться".



По словам эксперта, это явление известно медикам и по другим заболеваниям - например, туберкулезу, малярии и СПИДу. Речь идет не о распространенном явлении, не о правиле, а об исключении из него, но тем не менее оно существует.



Медики в шутку называют таких людей "тефлоновыми", потому что к ним, как к тефлону на сковородах, ничего не прилипает. "Мы делим их на две группы, - говорит проф. Коэн. - Первая включает людей, у которых имеется защита от заражений на генетическом уровне. Мы знаем, например, что у отдельных людей имеется в организме определенная мутация, и они никогда не заразятся СПИДом. Во второй группе находятся асимптоматичные люди: они заражаются, но их иммунная система реагирует настолько быстро, что они не чувствуют никаких симптомов заболевания. В этом случае возникает вопрос, почему их иммунная система реагирует так оперативно. По всей видимости, ей уже встречался в прошлом похожий вирус или представитель той же группы вирусов. Понятно, что и вакцинация влияет каким-то образом".



"Людей из первой группы как будто вирус обходит стороной, не проникает в организм и не заражает его, так что их анализы PCR всегда будут отрицательными, - продолжил эксперт. - Люди второй группы получат положительный ответ на анализы, но не будут чувствовать никакого дискомфорта при болезни".



Профессор Коэн сказал, что ему неизвестно, сколько таких "тефлоновых людей" имеется в обществе. "Есть очень интересное исследование на эту тему, которое проводится сейчас в Великобритании. У британских ученых есть смелость заниматься исследованиями подобного рода. Почему смелость? Потому что возникают вопросы этического характера".