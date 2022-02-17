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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 50
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
42%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://bezdoz.info/2022/02/15/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D0%BE/
Лист сенатора до Департаменту оборони США щодо вибухового зростання важких діагнозів після ковід-вакцинації

виявили у 2021 році у порівнянні з середнім показником за 2016-2020 значне збільшення зареєстрованих діагнозів щодо викиднів, раку та багатьох інших медичних станів. Наприклад, під час круглого столу Ренц заявив, що зареєстровані діагнози неврологічних проблем зросли в 10 разів (із середнього за п’ять років 82 000 до 863 000). У 2021 році було також збільшення зареєстрованих діагнозів для таких захворювань:

Артеріальна гіпертензія – збільшення на 2’181%.
Захворювання нервової системи – зростання на 1’048%.
Злоякісні новоутворення стравоходу – збільшення на 894%.
Розсіяний склероз – збільшення на 680%.
Злоякісні новоутворення органів травлення – збільшення на 624%.
Синдром Гієна-Барре – збільшення на 551%.
Рак молочної залози – збільшення на 487%.
Демієлінізуючі захворювання – збільшення на 487%.
Злоякісні новоутворення щитовидної залози та інших ендокринних залоз – збільшення на 474%.
Жіноче безпліддя – збільшення на 472%.
Тромбоемболія легеневої артерії – збільшення на 468%.
Мігрень – збільшення на 452%.
Дисфункція яєчників – збільшення на 437%.
Рак яєчка – збільшення на 369%.
Тахікардія – збільшення на 302%.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:48

ol_zy
Це якась американська аномалія? Щеплення в усьому світі роблять, а "проблеми" тільки в США - там пороблено?
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:55

  lapay написав:ol_zy
Це якась американська аномалія? Щеплення в усьому світі роблять, а "проблеми" тільки в США - там пороблено?

Проблемы есть во всем мире (и есть масса доказательств и примеров и тут на форуме они неоднократно приводились), но пока только в США не побоялись о них сказать в открытую и на офиц. уровне.
И в письме сенатора есть интересная фраза по поводу "статистики" и "прекрасных" результатов ваксации:
Ренц також повідомив мені, що деякі дані DMED, які показують зареєстровані діагнози міокардиту, були вилучені з бази даних. Після звинувачення, що дані DMED були підроблені, я негайно написав вам 24 січня з проханням зберегти всі записи, що стосуються чи повідомляються в DMED. Я досі не отримав відповіді, чи ви це виконали.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:22

  lapay написав:ol_zy
Це якась американська аномалія? Щеплення в усьому світі роблять, а "проблеми" тільки в США - там пороблено?

Цифры убийственные.
Вот только у меня вызывают сильные сомнения.
1. Уж слишком "убийственные".
При таких цифрах должны были бить во все колокола врачи. Причём давно - такой рост произошёл не за последнюю рождественскую неделю 2021 (если бы действительно произошёл). Или такой рост наблюдается только по армейским данным?
2. Почему сенатор пишет "листа до Департаменту оборони США"? Почему не в Минздрав, или президенту, или ещё кому?
Какое отношение имеет Минобороны к "жіночому безпліддю" или "дисфункції яєчників", или "раку яєчка"?
Что может/должен сделать министр обороны по этому поводу?
3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца, поверенного, представляющего интересы трех осведомителей Министерства обороны (МО), который раскрыл тревожную информацию о резком росте медицинских диагнозов среди военнослужащих"?

Думаю, очередной фейк. Либо со стороны сайта, либо самого сенатора. Захотелось прокукарекать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ol_zy написав:Проблемы есть во всем мире (и есть масса доказательств и примеров и тут на форуме они неоднократно приводились), но пока только в США не побоялись о них сказать в открытую и на офиц. уровне.

Підстаркуватий сенатор викриває всесвітню змову?
  ЛАД написав:Думаю, очередной фейк. Либо со стороны сайта, либо самого сенатора. Захотелось прокукарекать.

Мабуть, сайта. Міноборони потрібно, щоб не можна було перевірити достовірність, бо секретність.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:42

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:1. Запрещать "запрашивать" Вы не можете. Что хочу, то и спрашиваю. :)


Могу и имею право. Я Вас предупредил, что это является конфиденциальной информацией. Однако Вы настойчиво пытаетесь продолжать её сбор.

Вам известна статья 182?
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -

караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -

караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ещё раз - мне Вы запрещать ничего не можете. О чём хочу, о том и спрашиваю.
И "статья 182" тут не при чём.

  ЛАД написав:2. Ещё раз, если Вы так подходите к конфиденциальности, так зачем Вы задавали такой вопрос мне?


Я поинтересовался, Вы также могли ответить, что это конфиденциальная информация и не отвечать. Если Вы человек, то Вы имеете на это право, также как и любой другой человек.

Если Вы задаёте такой вопрос, то вполне можете ожидать точно такой же встречный. Тем более, после моего ответа.
Если Вы не готовы на него отвечать, то и задавать Вы его не должны. Это, по крайней мере, глубоко не порядочно.
Хотя о чём это я? Такие понятия вашей компании явно не знакомы.

А задавал я вопрос потому, что, исходя из Вашего неумения разбираться в графиках и чересчур хорошего знания статей законов, очень сильно не похоже, что Вы "инженер-программист", а если и заканчивали какой-то вуз, то явно не по этой специальности.
Образование у Вас, если какое-то и есть, то, скорее, политико-юридическое, а не техническое.

  ЛАД написав:3. Против чего я выступаю, Вам, видимо, в силу ограниченности понять не дано.

Вы сами об этом писали когда рассказывали, что за принудительные медицинские процедуры, за диктатуру и т.п. Разве не так? Если ошибаюсь, тогда напишите, что это не так.

Я достаточно много и ясно высказывался по всем этим вопросам.
Если Вам в силу Вашей ограниченности и прямолинейного мышления этого понять не дано, то это не моя вина.
Повышайте уровень образованности (не образования!), может быть, поможет.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 лют, 2022 11:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:51

  lapay написав:.............
Підстаркуватий сенатор викриває всесвітню змову?
  ЛАД написав:Думаю, очередной фейк. Либо со стороны сайта, либо самого сенатора. Захотелось прокукарекать.

Мабуть, сайта. Міноборони потрібно, щоб не можна було перевірити достовірність, бо секретність.

Всё же, скорее, самого сенатора.
ol_zy мог бы дать прямую ссылку на его сайт - https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel.Вы правильно написали:
Підстаркуватий сенатор викриває всесвітню змову?

Вопросительный знак, вероятно, лишний. :)
Возможно, у него скоро выборы, надо же хоть чем-то прославиться.
Разоблачат, - "ну так я же не виноват, такие показания дал поверенный. А я что? Я проявил бдительность и обратил внимание. Если это ложь, то и слава богу".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:1. Уж слишком "убийственные".
При таких цифрах должны были бить во все колокола врачи. Причём давно - такой рост произошёл не за последнюю рождественскую неделю 2021 (если бы действительно произошёл). Или такой рост наблюдается только по армейским данным?


На цьому круглому столі я почув свідчення Томаса Ренца, адвоката, який представляє трьох викривачів міністерства оборони (DoD). Він розкрив тривожну інформацію про різке збільшення медичних діагнозів серед військовослужбовців.

  ЛАД написав:2. Почему сенатор пишет "листа до Департаменту оборони США"? Почему не в Минздрав, или президенту, или ещё кому?
Какое отношение имеет Минобороны к "жіночому безпліддю" или "дисфункції яєчників", или "раку яєчка"?

Це ж очевидно. Дані по військовослужбовцях, тому звернення до МО бо шквальне зростання проблем зі здоров'ям після вакцинації напряму впливає на рівень обороноздатності країни.

  ЛАД написав:3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца,

А навіщо їх думка? Куди її втулити? Суть звернення сенатора полягає в тому щоб МО підтвердила або спростувала наведені дані.

Тепер чекаємо що МО відповість. Мої варіанти: 1) Наведені дані (повністю або частково) - брехня, тому нема чого розслідувати, 2) ми не можемо ані підтвердити ані спростувати наведені дані, будь яка інформація по цій темі - це військова таємниця!, 3) МО дасть зрозуміти що наведені дані відповідають дійсності, розслідування триває але на їх глибоке переконання ці випадки не повязані з вакцинацією (на підтвердження наведуть якусь писульку від Фаучі).

Як на мене, будь яка відповідь крім 1 вказуватиме на те що поствакцинальні ускладеняя в армії США є реальною проблемою.
Yuriyqwer
 
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