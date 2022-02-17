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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5009501050115012

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 50
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
42%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:08

Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР

https://news.finance.ua/ru/news/-/50767 ... -chem-ptsr
К сожалению, не нашёл такую информацию на https://hightech.fm/, на который ссылается статья.
Точнее, нашел заметку, где ссылка на Массачусетский технологический институт - "Датчик на основе квантовой физики может обнаружить вирус SARS-CoV-2" https://news.mit.edu/2021/quantum-sensor-detect-covid-1220.
Статья на сайте МТИ от 20 декабря 2021 г.
Новый подход к тестированию на наличие вируса, вызывающего Covid-19, может привести к тому, что тесты будут быстрее, дешевле и потенциально менее подвержены ошибочным результатам, чем существующие методы обнаружения. Хотя работа, основанная на квантовых эффектах, все еще носит теоретический характер, эти детекторы потенциально могут быть адаптированы для обнаружения практически любого вируса, говорят исследователи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 лют, 2022 13:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:18

  Yuriyqwer написав:............
  ЛАД написав:3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца,

А навіщо їх думка? Куди її втулити? Суть звернення сенатора полягає в тому щоб МО підтвердила або спростувала наведені дані.
......

Ну, естественно.
Навіщо думка фахівців, коли є такий гуру, як "Томас Ренц, адвокат, який представляє трьох викривачів міністерства оборони (DoD)".
Остальные аргументы, даже разбирать не хочу.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:19

Определились финалисты премии «Почетный Академик ВРАЛ-2021». Премия вручается за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. В этому году премия впервые проводится в двух номинациях: основной «ВРАЛ» и медицинской «АПЧХИ» (что расшифровывается как «Академия Превентивной ЧакроХирургии»).


Народное голосование стартовало 18 ноября (подробности — здесь) и сразу же в отрыв ушли две тройки лидеров, состав которых не менялся до финиша. В основной номинации вплотную к лидерам уверенно держался Юрий Лоза, но ему так и не удалось отыграть 4% отставания от 3-го места.

Итак, встречайте лидеров главной псевдонаучной гонки 2021 года!
.........

https://vral.li/lider_vral_2021/
Интересно почитать краткие сведения о финалистах, рекомендую.
Для примера о Четвериковой:
В многочисленных видео и своих книгах Ольга Четверикова запугивает зрителей грядущей цифровизацией и «электронным концлагерем», в который хочет ввергнуть нас рвущаяся к власти мировая закулиса («цифровики», глобальные финансовые элиты, масоны, сионисты, мировое правительство), желающая взять под контроль суверенную Россию и превратить людей в послушных рабов, заменить их «искусственным интеллектом». Необходимо сопротивляться «цифровому государству» и возвращаться к традиционным ценностям, к нашей исконной православной вере.

Среди тем, фигурирующих в выступлениях Четвериковой в последнее время – опасность 5G и вакцин, «ковидафера», чипирование. Своими теориями Четверикова охотно делилась со студентами на лекциях по истории, будучи преподавателем МГИМО.
ЛАД
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