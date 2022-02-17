Новый подход к тестированию на наличие вируса, вызывающего Covid-19, может привести к тому, что тесты будут быстрее, дешевле и потенциально менее подвержены ошибочным результатам, чем существующие методы обнаружения. Хотя работа, основанная на квантовых эффектах, все еще носит теоретический характер, эти детекторы потенциально могут быть адаптированы для обнаружения практически любого вируса, говорят исследователи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 лют, 2022 13:50, всього редагувалось 2 разів.
Определились финалисты премии «Почетный Академик ВРАЛ-2021». Премия вручается за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. В этому году премия впервые проводится в двух номинациях: основной «ВРАЛ» и медицинской «АПЧХИ» (что расшифровывается как «Академия Превентивной ЧакроХирургии»).
Народное голосование стартовало 18 ноября (подробности — здесь) и сразу же в отрыв ушли две тройки лидеров, состав которых не менялся до финиша. В основной номинации вплотную к лидерам уверенно держался Юрий Лоза, но ему так и не удалось отыграть 4% отставания от 3-го места.
Итак, встречайте лидеров главной псевдонаучной гонки 2021 года! .........
В многочисленных видео и своих книгах Ольга Четверикова запугивает зрителей грядущей цифровизацией и «электронным концлагерем», в который хочет ввергнуть нас рвущаяся к власти мировая закулиса («цифровики», глобальные финансовые элиты, масоны, сионисты, мировое правительство), желающая взять под контроль суверенную Россию и превратить людей в послушных рабов, заменить их «искусственным интеллектом». Необходимо сопротивляться «цифровому государству» и возвращаться к традиционным ценностям, к нашей исконной православной вере.
Среди тем, фигурирующих в выступлениях Четвериковой в последнее время – опасность 5G и вакцин, «ковидафера», чипирование. Своими теориями Четверикова охотно делилась со студентами на лекциях по истории, будучи преподавателем МГИМО.