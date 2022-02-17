Новый подход к тестированию на наличие вируса, вызывающего Covid-19, может привести к тому, что тесты будут быстрее, дешевле и потенциально менее подвержены ошибочным результатам, чем существующие методы обнаружения. Хотя работа, основанная на квантовых эффектах, все еще носит теоретический характер, эти детекторы потенциально могут быть адаптированы для обнаружения практически любого вируса, говорят исследователи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 лют, 2022 13:50, всього редагувалось 2 разів.
Определились финалисты премии «Почетный Академик ВРАЛ-2021». Премия вручается за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. В этому году премия впервые проводится в двух номинациях: основной «ВРАЛ» и медицинской «АПЧХИ» (что расшифровывается как «Академия Превентивной ЧакроХирургии»).
Народное голосование стартовало 18 ноября (подробности — здесь) и сразу же в отрыв ушли две тройки лидеров, состав которых не менялся до финиша. В основной номинации вплотную к лидерам уверенно держался Юрий Лоза, но ему так и не удалось отыграть 4% отставания от 3-го места.
Итак, встречайте лидеров главной псевдонаучной гонки 2021 года! .........
В многочисленных видео и своих книгах Ольга Четверикова запугивает зрителей грядущей цифровизацией и «электронным концлагерем», в который хочет ввергнуть нас рвущаяся к власти мировая закулиса («цифровики», глобальные финансовые элиты, масоны, сионисты, мировое правительство), желающая взять под контроль суверенную Россию и превратить людей в послушных рабов, заменить их «искусственным интеллектом». Необходимо сопротивляться «цифровому государству» и возвращаться к традиционным ценностям, к нашей исконной православной вере.
Среди тем, фигурирующих в выступлениях Четвериковой в последнее время – опасность 5G и вакцин, «ковидафера», чипирование. Своими теориями Четверикова охотно делилась со студентами на лекциях по истории, будучи преподавателем МГИМО.
lapay написав:ol_zy Це якась американська аномалія? Щеплення в усьому світі роблять, а "проблеми" тільки в США - там пороблено?
Цифры убийственные. Вот только у меня вызывают сильные сомнения. 1. Уж слишком "убийственные". При таких цифрах должны были бить во все колокола врачи. Причём давно - такой рост произошёл не за последнюю рождественскую неделю 2021 (если бы действительно произошёл). Или такой рост наблюдается только по армейским данным? 2. Почему сенатор пишет "листа до Департаменту оборони США"? Почему не в Минздрав, или президенту, или ещё кому? Какое отношение имеет Минобороны к "жіночому безпліддю" или "дисфункції яєчників", или "раку яєчка"? Что может/должен сделать министр обороны по этому поводу? 3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца, поверенного, представляющего интересы трех осведомителей Министерства обороны (МО), который раскрыл тревожную информацию о резком росте медицинских диагнозов среди военнослужащих"?
Думаю, очередной фейк. Либо со стороны сайта, либо самого сенатора. Захотелось прокукарекать.
я так понимаю вам просто религия не позволяет зайти по ссылке на оригинал (в статье ссылка есть)? https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel или не читал, но осуждаю. Попадалось видео военного врача на каком-то разбирательстве, она допускала летчиков к полетам, как только она начала бить в колокола и отстранять 8 из 10 от полетов после вакцинации (поскольку выявляла серьезные нарушения в координации) и начала заявлять что вакцинация - это подрыв обороноспособности страны, так вот ее сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей и задвинули на какую-то второстепенную должность. А вы и дальше делайте выводы из левых данных, которые проплачиваются ваксосоздателями. Хотя - понимаю - слепую веру в файзера и/или джонсона не убить...