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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5009501050115012 Ваші плани щодо вакцинації від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 50 Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще 12% 6 Зробив 2 щеплення, зроблю ще 42% 21 Зробив 2 щеплення і досить 8% 4 Зробив 1 щеплення 0 0 Не буду робити щеплення 32% 16 Інше 6% 3 Всього голосів : 50 Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:08 Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР

https://news.finance.ua/ru/news/-/50767 ... -chem-ptsr

К сожалению, не нашёл такую информацию на https://hightech.fm/ , на который ссылается статья.

Точнее, нашел заметку, где ссылка на Массачусетский технологический институт - "Датчик на основе квантовой физики может обнаружить вирус SARS-CoV-2" https://news.mit.edu/2021/quantum-sensor-detect-covid-1220 .

Статья на сайте МТИ от 20 декабря 2021 г.

Новый подход к тестированию на наличие вируса, вызывающего Covid-19, может привести к тому, что тесты будут быстрее, дешевле и потенциально менее подвержены ошибочным результатам, чем существующие методы обнаружения. Хотя работа, основанная на квантовых эффектах, все еще носит теоретический характер, эти детекторы потенциально могут быть адаптированы для обнаружения практически любого вируса, говорят исследователи. К сожалению, не нашёл такую информацию на, на который ссылается статья.Точнее, нашел заметку, где ссылка на Массачусетский технологический институт -Статья на сайте МТИ от 20 декабря 2021 г. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 лют, 2022 13:50, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 21448 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5055 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:18 Yuriyqwer написав: ............

ЛАД написав: 3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца, 3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца,

А навіщо їх думка? Куди її втулити? Суть звернення сенатора полягає в тому щоб МО підтвердила або спростувала наведені дані.

...... ............А навіщо їх думка? Куди її втулити? Суть звернення сенатора полягає в тому щоб МО підтвердила або спростувала наведені дані.......

Ну, естественно.

Навіщо думка фахівців, коли є такий гуру, як "Томас Ренц, адвокат, який представляє трьох викривачів міністерства оборони (DoD)".

Остальные аргументы, даже разбирать не хочу. Ну, естественно.Навіщо думка фахівців, коли є такий гуру, як "Томас Ренц, адвокат, який представляє трьох викривачів міністерства оборони (DoD)".Остальные аргументы, даже разбирать не хочу. ЛАД 2 Повідомлень: 21448 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5055 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:19 Определились финалисты премии «Почетный Академик ВРАЛ-2021». Премия вручается за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. В этому году премия впервые проводится в двух номинациях: основной «ВРАЛ» и медицинской «АПЧХИ» (что расшифровывается как «Академия Превентивной ЧакроХирургии»).





Народное голосование стартовало 18 ноября (подробности — здесь) и сразу же в отрыв ушли две тройки лидеров, состав которых не менялся до финиша. В основной номинации вплотную к лидерам уверенно держался Юрий Лоза, но ему так и не удалось отыграть 4% отставания от 3-го места.



Итак, встречайте лидеров главной псевдонаучной гонки 2021 года!

.........

https://vral.li/lider_vral_2021/

Интересно почитать краткие сведения о финалистах, рекомендую.

Для примера о Четвериковой:

В многочисленных видео и своих книгах Ольга Четверикова запугивает зрителей грядущей цифровизацией и «электронным концлагерем», в который хочет ввергнуть нас рвущаяся к власти мировая закулиса («цифровики», глобальные финансовые элиты, масоны, сионисты, мировое правительство), желающая взять под контроль суверенную Россию и превратить людей в послушных рабов, заменить их «искусственным интеллектом». Необходимо сопротивляться «цифровому государству» и возвращаться к традиционным ценностям, к нашей исконной православной вере.



Среди тем, фигурирующих в выступлениях Четвериковой в последнее время – опасность 5G и вакцин, «ковидафера», чипирование. Своими теориями Четверикова охотно делилась со студентами на лекциях по истории, будучи преподавателем МГИМО. Интересно почитать краткие сведения о финалистах, рекомендую.Для примера о Четвериковой: ЛАД 2 Повідомлень: 21448 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5055 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:42







Количество новорожденных за 2021-й - 272 тыс против 309 тыс в доковидном 2019-м и 293 тыс в 2020-м. Отношение родившихся к умершим = 0,38, что является еще одним антирекордом за 30 лет







Естественная убыль за 2021-й - 442 тыс человек против 272 тыс в доковидном 2019-м и 323 тыс в 2020-м. Третий антирекорд за 30 лет (предыдущий имел место в 2001-м и составил 370 тыс)



http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/17.doc Неутешительная демография за 2021-й: 714 тыс умерших, что на 133 тыс (+23%) больше, чем в доковидном 2019-м и на 98 тыс (+16%), чем в 2020-м. Уровень смертности - рекордный за 30 летКоличество новорожденных за 2021-й - 272 тыс против 309 тыс в доковидном 2019-м и 293 тыс в 2020-м. Отношение родившихся к умершим = 0,38, что является еще одним антирекордом за 30 летЕстественная убыль за 2021-й - 442 тыс человек против 272 тыс в доковидном 2019-м и 323 тыс в 2020-м. Третий антирекорд за 30 лет (предыдущий имел место в 2001-м и составил 370 тыс) zРадио

Повідомлень: 12432 З нами з: 02.05.18 Подякував: 3299 раз. Подякували: 7179 раз. Профіль 16 8 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:43 ЛАД написав: lapay написав: ol_zy

Це якась американська аномалія? Щеплення в усьому світі роблять, а "проблеми" тільки в США - там пороблено? Це якась американська аномалія? Щеплення в усьому світі роблять, а "проблеми" тільки в США - там пороблено?

Цифры убийственные.

Вот только у меня вызывают сильные сомнения.

1. Уж слишком "убийственные".

При таких цифрах должны были бить во все колокола врачи. Причём давно - такой рост произошёл не за последнюю рождественскую неделю 2021 (если бы действительно произошёл). Или такой рост наблюдается только по армейским данным?

2. Почему сенатор пишет "листа до Департаменту оборони США"? Почему не в Минздрав, или президенту, или ещё кому?

Какое отношение имеет Минобороны к "жіночому безпліддю" или "дисфункції яєчників", или "раку яєчка"?

Что может/должен сделать министр обороны по этому поводу?

3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца, поверенного, представляющего интересы трех осведомителей Министерства обороны (МО), который раскрыл тревожную информацию о резком росте медицинских диагнозов среди военнослужащих"?



Думаю, очередной фейк. Либо со стороны сайта, либо самого сенатора. Захотелось прокукарекать. Цифры убийственные.Вот только у меня вызывают сильные сомнения.1. Уж слишком "убийственные".При таких цифрах должны были бить во все колокола врачи. Причём давно - такой рост произошёл не за последнюю рождественскую неделю 2021 (если бы действительно произошёл). Или такой рост наблюдается только по армейским данным?2. Почему сенатор пишет "листа до Департаменту оборони США"? Почему не в Минздрав, или президенту, или ещё кому?Какое отношение имеет Минобороны к "жіночому безпліддю" или "дисфункції яєчників", или "раку яєчка"?Что может/должен сделать министр обороны по этому поводу?3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца,трех осведомителей Министерства обороны (МО), который раскрыл тревожную информацию о резком росте медицинских диагнозов среди военнослужащих"?Думаю, очередной фейк. Либо со стороны сайта, либо самого сенатора. Захотелось прокукарекать.

я так понимаю вам просто религия не позволяет зайти по ссылке на оригинал (в статье ссылка есть)?

https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel

или не читал, но осуждаю. Попадалось видео военного врача на каком-то разбирательстве, она допускала летчиков к полетам, как только она начала бить в колокола и отстранять 8 из 10 от полетов после вакцинации (поскольку выявляла серьезные нарушения в координации) и начала заявлять что вакцинация - это подрыв обороноспособности страны, так вот ее сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей и задвинули на какую-то второстепенную должность.

А вы и дальше делайте выводы из левых данных, которые проплачиваются ваксосоздателями. Хотя - понимаю - слепую веру в файзера и/или джонсона не убить... я так понимаю вам просто религия не позволяет зайти по ссылке на оригинал (в статье ссылка есть)?или не читал, но осуждаю. Попадалось видео военного врача на каком-то разбирательстве, она допускала летчиков к полетам, как только она начала бить в колокола и отстранять 8 из 10 от полетов после вакцинации (поскольку выявляла серьезные нарушения в координации) и начала заявлять что вакцинация - это подрыв обороноспособности страны, так вот ее сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей и задвинули на какую-то второстепенную должность.А вы и дальше делайте выводы из левых данных, которые проплачиваются ваксосоздателями. Хотя - понимаю - слепую веру в файзера и/или джонсона не убить... ol_zy

Повідомлень: 7128 З нами з: 20.01.15 Подякував: 428 раз. Подякували: 743 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:21 ol_zy написав: ......

я так понимаю вам просто религия не позволяет зайти по ссылке на оригинал (в статье ссылка есть)?

https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel

или не читал, но осуждаю. Попадалось видео военного врача на каком-то разбирательстве, она допускала летчиков к полетам, как только она начала бить в колокола и отстранять 8 из 10 от полетов после вакцинации (поскольку выявляла серьезные нарушения в координации) и начала заявлять что вакцинация - это подрыв обороноспособности страны, так вот ее сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей и задвинули на какую-то второстепенную должность.

А вы и дальше делайте выводы из левых данных, которые проплачиваются ваксосоздателями. Хотя - понимаю - слепую веру в файзера и/или джонсона не убить... ......я так понимаю вам просто религия не позволяет зайти по ссылке на оригинал (в статье ссылка есть)?или не читал, но осуждаю. Попадалось видео военного врача на каком-то разбирательстве, она допускала летчиков к полетам, как только она начала бить в колокола и отстранять 8 из 10 от полетов после вакцинации (поскольку выявляла серьезные нарушения в координации) и начала заявлять что вакцинация - это подрыв обороноспособности страны, так вот ее сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей и задвинули на какую-то второстепенную должность.А вы и дальше делайте выводы из левых данных, которые проплачиваются ваксосоздателями. Хотя - понимаю - слепую веру в файзера и/или джонсона не убить...

Я так понимаю, что прочитать больше одного поста для Вас слишком сложно.

Между прочим, в посте

Отсутствие религии позволяет мне достаточно много, но на сайте сенатора ничего нового не увидел. Так что всё, что я написал (и написал после прочтения оригинала), в силе.



Если военврач выявляла серьезные нарушения в координации у лётчиков и отстраняла их по этой причине от полётов, то после её отстранения (остальные врачи, как я понимаю, этого не делали?) должна была вырасти аварийность или, по крайней мере, число ЧП в авиации США. Скрыть это не удалось бы. Но что-то ничего об этом не слышно.

Так что, может, дело не в нарушении координации лётчиков, а в военвраче? Я так понимаю, что прочитать больше одного поста для Вас слишком сложно.Между прочим, в посте viewtopic.php?p=5399794#p5399794 я давал прямую ссылку на сайт сенатора.Отсутствие религии позволяет мне достаточно много, но на сайте сенатора ничего нового не увидел. Так что всё, что я написал (и написалпрочтения оригинала), в силе.Если военврач выявляла серьезные нарушения в координации у лётчиков и отстраняла их по этой причине от полётов, то после её отстранения (остальные врачи, как я понимаю, этого не делали?) должна была вырасти аварийность или, по крайней мере, число ЧП в авиации США. Скрыть это не удалось бы. Но что-то ничего об этом не слышно.Так что, может, дело не в нарушении координации лётчиков, а в военвраче? ЛАД 2 Повідомлень: 21448 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5055 раз. Подякували: 4690 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5009501050115012 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7966 19994052

ЛОБ П'ят 18 лют, 2022 09:26