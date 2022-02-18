RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5009501050115012

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 50
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
42%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:08

Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР

https://news.finance.ua/ru/news/-/50767 ... -chem-ptsr
К сожалению, не нашёл такую информацию на https://hightech.fm/, на который ссылается статья.
Точнее, нашел заметку, где ссылка на Массачусетский технологический институт - "Датчик на основе квантовой физики может обнаружить вирус SARS-CoV-2" https://news.mit.edu/2021/quantum-sensor-detect-covid-1220.
Статья на сайте МТИ от 20 декабря 2021 г.
Новый подход к тестированию на наличие вируса, вызывающего Covid-19, может привести к тому, что тесты будут быстрее, дешевле и потенциально менее подвержены ошибочным результатам, чем существующие методы обнаружения. Хотя работа, основанная на квантовых эффектах, все еще носит теоретический характер, эти детекторы потенциально могут быть адаптированы для обнаружения практически любого вируса, говорят исследователи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 лют, 2022 13:50, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21448
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5055 раз.
Подякували: 4690 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:18

  Yuriyqwer написав:............
  ЛАД написав:3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца,

А навіщо їх думка? Куди її втулити? Суть звернення сенатора полягає в тому щоб МО підтвердила або спростувала наведені дані.
......

Ну, естественно.
Навіщо думка фахівців, коли є такий гуру, як "Томас Ренц, адвокат, який представляє трьох викривачів міністерства оборони (DoD)".
Остальные аргументы, даже разбирать не хочу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21448
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5055 раз.
Подякували: 4690 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:19

Определились финалисты премии «Почетный Академик ВРАЛ-2021». Премия вручается за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. В этому году премия впервые проводится в двух номинациях: основной «ВРАЛ» и медицинской «АПЧХИ» (что расшифровывается как «Академия Превентивной ЧакроХирургии»).


Народное голосование стартовало 18 ноября (подробности — здесь) и сразу же в отрыв ушли две тройки лидеров, состав которых не менялся до финиша. В основной номинации вплотную к лидерам уверенно держался Юрий Лоза, но ему так и не удалось отыграть 4% отставания от 3-го места.

Итак, встречайте лидеров главной псевдонаучной гонки 2021 года!
.........

https://vral.li/lider_vral_2021/
Интересно почитать краткие сведения о финалистах, рекомендую.
Для примера о Четвериковой:
В многочисленных видео и своих книгах Ольга Четверикова запугивает зрителей грядущей цифровизацией и «электронным концлагерем», в который хочет ввергнуть нас рвущаяся к власти мировая закулиса («цифровики», глобальные финансовые элиты, масоны, сионисты, мировое правительство), желающая взять под контроль суверенную Россию и превратить людей в послушных рабов, заменить их «искусственным интеллектом». Необходимо сопротивляться «цифровому государству» и возвращаться к традиционным ценностям, к нашей исконной православной вере.

Среди тем, фигурирующих в выступлениях Четвериковой в последнее время – опасность 5G и вакцин, «ковидафера», чипирование. Своими теориями Четверикова охотно делилась со студентами на лекциях по истории, будучи преподавателем МГИМО.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21448
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5055 раз.
Подякували: 4690 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:42

Неутешительная демография за 2021-й: 714 тыс умерших, что на 133 тыс (+23%) больше, чем в доковидном 2019-м и на 98 тыс (+16%), чем в 2020-м. Уровень смертности - рекордный за 30 лет

Зображення

Количество новорожденных за 2021-й - 272 тыс против 309 тыс в доковидном 2019-м и 293 тыс в 2020-м. Отношение родившихся к умершим = 0,38, что является еще одним антирекордом за 30 лет

Зображення

Естественная убыль за 2021-й - 442 тыс человек против 272 тыс в доковидном 2019-м и 323 тыс в 2020-м. Третий антирекорд за 30 лет (предыдущий имел место в 2001-м и составил 370 тыс)

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/17.doc
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12432
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 7179 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:43

  ЛАД написав:
  lapay написав:ol_zy
Це якась американська аномалія? Щеплення в усьому світі роблять, а "проблеми" тільки в США - там пороблено?

Цифры убийственные.
Вот только у меня вызывают сильные сомнения.
1. Уж слишком "убийственные".
При таких цифрах должны были бить во все колокола врачи. Причём давно - такой рост произошёл не за последнюю рождественскую неделю 2021 (если бы действительно произошёл). Или такой рост наблюдается только по армейским данным?
2. Почему сенатор пишет "листа до Департаменту оборони США"? Почему не в Минздрав, или президенту, или ещё кому?
Какое отношение имеет Минобороны к "жіночому безпліддю" или "дисфункції яєчників", или "раку яєчка"?
Что может/должен сделать министр обороны по этому поводу?
3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца, поверенного, представляющего интересы трех осведомителей Министерства обороны (МО), который раскрыл тревожную информацию о резком росте медицинских диагнозов среди военнослужащих"?

Думаю, очередной фейк. Либо со стороны сайта, либо самого сенатора. Захотелось прокукарекать.

я так понимаю вам просто религия не позволяет зайти по ссылке на оригинал (в статье ссылка есть)?
https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel
или не читал, но осуждаю. Попадалось видео военного врача на каком-то разбирательстве, она допускала летчиков к полетам, как только она начала бить в колокола и отстранять 8 из 10 от полетов после вакцинации (поскольку выявляла серьезные нарушения в координации) и начала заявлять что вакцинация - это подрыв обороноспособности страны, так вот ее сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей и задвинули на какую-то второстепенную должность.
А вы и дальше делайте выводы из левых данных, которые проплачиваются ваксосоздателями. Хотя - понимаю - слепую веру в файзера и/или джонсона не убить...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7128
З нами з: 20.01.15
Подякував: 428 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:21

  ol_zy написав:......
я так понимаю вам просто религия не позволяет зайти по ссылке на оригинал (в статье ссылка есть)?
https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel
или не читал, но осуждаю. Попадалось видео военного врача на каком-то разбирательстве, она допускала летчиков к полетам, как только она начала бить в колокола и отстранять 8 из 10 от полетов после вакцинации (поскольку выявляла серьезные нарушения в координации) и начала заявлять что вакцинация - это подрыв обороноспособности страны, так вот ее сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей и задвинули на какую-то второстепенную должность.
А вы и дальше делайте выводы из левых данных, которые проплачиваются ваксосоздателями. Хотя - понимаю - слепую веру в файзера и/или джонсона не убить...

Я так понимаю, что прочитать больше одного поста для Вас слишком сложно. :)
Между прочим, в посте viewtopic.php?p=5399794#p5399794 я давал прямую ссылку на сайт сенатора.
Отсутствие религии позволяет мне достаточно много, но на сайте сенатора ничего нового не увидел. Так что всё, что я написал (и написал после прочтения оригинала), в силе.

Если военврач выявляла серьезные нарушения в координации у лётчиков и отстраняла их по этой причине от полётов, то после её отстранения (остальные врачи, как я понимаю, этого не делали?) должна была вырасти аварийность или, по крайней мере, число ЧП в авиации США. Скрыть это не удалось бы. Но что-то ничего об этом не слышно.
Так что, может, дело не в нарушении координации лётчиков, а в военвраче?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21448
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5055 раз.
Подякували: 4690 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 5009501050115012
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: laviva, sergikkc007 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 19994052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19788)
18.02.2022 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.