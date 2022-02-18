Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:00

ЛАД написав: Отсутствие религии позволяет мне достаточно много, но на сайте сенатора ничего нового не увидел. Так что всё, что я написал (и написал после прочтения оригинала), в силе. Отсутствие религии позволяет мне достаточно много, но на сайте сенатора ничего нового не увидел. Так что всё, что я написал (и написал после прочтения оригинала), в силе.

т.е. вот та вся демагогия (мягко говоря) в которой вы обвиняете других, говорит о какой-либо значимости ваших высказываний? обвинять сенатора в маразме - это говорит уже о многом..., как минимум о маразме обвинителя. или вы думаете сенатор в маразме сел и накропал письмо в МО да еще и подписал и выложил на офиц. сайте? вот взял сам и в порыве маразма накропал сам выложил и всех советников и исполнителей послал подальше... Или приводите ответ МО, а если его нет, значит они письмо признали и разбираются или пытаются зачистить и подготовить все чтобы их ответ соответствовал подготовленным для такого случая данным или же все засекретят и ответ будет закрыт.был бы маразм - письмо сенатора уже давно было бы удалено или опровергнуто, а он сам бы уже подал в отставку...