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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5009501050115012

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 50
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
42%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:19

Определились финалисты премии «Почетный Академик ВРАЛ-2021». Премия вручается за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации. В этому году премия впервые проводится в двух номинациях: основной «ВРАЛ» и медицинской «АПЧХИ» (что расшифровывается как «Академия Превентивной ЧакроХирургии»).


Народное голосование стартовало 18 ноября (подробности — здесь) и сразу же в отрыв ушли две тройки лидеров, состав которых не менялся до финиша. В основной номинации вплотную к лидерам уверенно держался Юрий Лоза, но ему так и не удалось отыграть 4% отставания от 3-го места.

Итак, встречайте лидеров главной псевдонаучной гонки 2021 года!
.........

https://vral.li/lider_vral_2021/
Интересно почитать краткие сведения о финалистах, рекомендую.
Для примера о Четвериковой:
В многочисленных видео и своих книгах Ольга Четверикова запугивает зрителей грядущей цифровизацией и «электронным концлагерем», в который хочет ввергнуть нас рвущаяся к власти мировая закулиса («цифровики», глобальные финансовые элиты, масоны, сионисты, мировое правительство), желающая взять под контроль суверенную Россию и превратить людей в послушных рабов, заменить их «искусственным интеллектом». Необходимо сопротивляться «цифровому государству» и возвращаться к традиционным ценностям, к нашей исконной православной вере.

Среди тем, фигурирующих в выступлениях Четвериковой в последнее время – опасность 5G и вакцин, «ковидафера», чипирование. Своими теориями Четверикова охотно делилась со студентами на лекциях по истории, будучи преподавателем МГИМО.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:42

Неутешительная демография за 2021-й: 714 тыс умерших, что на 133 тыс (+23%) больше, чем в доковидном 2019-м и на 98 тыс (+16%), чем в 2020-м. Уровень смертности - рекордный за 30 лет

Зображення

Количество новорожденных за 2021-й - 272 тыс против 309 тыс в доковидном 2019-м и 293 тыс в 2020-м. Отношение родившихся к умершим = 0,38, что является еще одним антирекордом за 30 лет

Зображення

Естественная убыль за 2021-й - 442 тыс человек против 272 тыс в доковидном 2019-м и 323 тыс в 2020-м. Третий антирекорд за 30 лет (предыдущий имел место в 2001-м и составил 370 тыс)

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/17.doc
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:43

  ЛАД написав:
  lapay написав:ol_zy
Це якась американська аномалія? Щеплення в усьому світі роблять, а "проблеми" тільки в США - там пороблено?

Цифры убийственные.
Вот только у меня вызывают сильные сомнения.
1. Уж слишком "убийственные".
При таких цифрах должны были бить во все колокола врачи. Причём давно - такой рост произошёл не за последнюю рождественскую неделю 2021 (если бы действительно произошёл). Или такой рост наблюдается только по армейским данным?
2. Почему сенатор пишет "листа до Департаменту оборони США"? Почему не в Минздрав, или президенту, или ещё кому?
Какое отношение имеет Минобороны к "жіночому безпліддю" или "дисфункції яєчників", или "раку яєчка"?
Что может/должен сделать министр обороны по этому поводу?
3. Почему, если он "провел круглый стол с участием всемирно известных врачей и медицинских экспертов" в письме сенатора ни слова об их мнении, зато "я услышал показания Томаса Ренца, поверенного, представляющего интересы трех осведомителей Министерства обороны (МО), который раскрыл тревожную информацию о резком росте медицинских диагнозов среди военнослужащих"?

Думаю, очередной фейк. Либо со стороны сайта, либо самого сенатора. Захотелось прокукарекать.

я так понимаю вам просто религия не позволяет зайти по ссылке на оригинал (в статье ссылка есть)?
https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel
или не читал, но осуждаю. Попадалось видео военного врача на каком-то разбирательстве, она допускала летчиков к полетам, как только она начала бить в колокола и отстранять 8 из 10 от полетов после вакцинации (поскольку выявляла серьезные нарушения в координации) и начала заявлять что вакцинация - это подрыв обороноспособности страны, так вот ее сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей и задвинули на какую-то второстепенную должность.
А вы и дальше делайте выводы из левых данных, которые проплачиваются ваксосоздателями. Хотя - понимаю - слепую веру в файзера и/или джонсона не убить...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:21

  ol_zy написав:......
я так понимаю вам просто религия не позволяет зайти по ссылке на оригинал (в статье ссылка есть)?
https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel
или не читал, но осуждаю. Попадалось видео военного врача на каком-то разбирательстве, она допускала летчиков к полетам, как только она начала бить в колокола и отстранять 8 из 10 от полетов после вакцинации (поскольку выявляла серьезные нарушения в координации) и начала заявлять что вакцинация - это подрыв обороноспособности страны, так вот ее сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей и задвинули на какую-то второстепенную должность.
А вы и дальше делайте выводы из левых данных, которые проплачиваются ваксосоздателями. Хотя - понимаю - слепую веру в файзера и/или джонсона не убить...

Я так понимаю, что прочитать больше одного поста для Вас слишком сложно. :)
Между прочим, в посте viewtopic.php?p=5399794#p5399794 я давал прямую ссылку на сайт сенатора.
Отсутствие религии позволяет мне достаточно много, но на сайте сенатора ничего нового не увидел. Так что всё, что я написал (и написал после прочтения оригинала), в силе.

Если военврач выявляла серьезные нарушения в координации у лётчиков и отстраняла их по этой причине от полётов, то после её отстранения (остальные врачи, как я понимаю, этого не делали?) должна была вырасти аварийность или, по крайней мере, число ЧП в авиации США. Скрыть это не удалось бы. Но что-то ничего об этом не слышно.
Так что, может, дело не в нарушении координации лётчиков, а в военвраче?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Отсутствие религии позволяет мне достаточно много, но на сайте сенатора ничего нового не увидел. Так что всё, что я написал (и написал после прочтения оригинала), в силе.

т.е. вот та вся демагогия (мягко говоря) в которой вы обвиняете других, говорит о какой-либо значимости ваших высказываний? обвинять сенатора в маразме - это говорит уже о многом..., как минимум о маразме обвинителя. или вы думаете сенатор в маразме сел и накропал письмо в МО да еще и подписал и выложил на офиц. сайте? вот взял сам и в порыве маразма накропал сам выложил и всех советников и исполнителей послал подальше... Или приводите ответ МО, а если его нет, значит они письмо признали и разбираются или пытаются зачистить и подготовить все чтобы их ответ соответствовал подготовленным для такого случая данным или же все засекретят и ответ будет закрыт.
был бы маразм - письмо сенатора уже давно было бы удалено или опровергнуто, а он сам бы уже подал в отставку...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ol_zy написав:в письме сенатора


Интересный персонаж. Надо верить.

https://www.cnn.com/2021/05/07/politics ... index.html

  zРадио написав:714 тыс умерших, что на 133 тыс (+23%) больше, чем в доковидном 2019-м

Да, даже не 130 тыс, которые я рассчитывал получить, а немного больше.

Завтра-послезавтра ждём по причинам смерти. Вдруг случится чудо, и цитрин окажется прав!! :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:40

  Hotab написав:Да, даже не 130 тыс, которые я рассчитывал получить, а немного больше.

Завтра-послезавтра ждём по причинам смерти. Вдруг случится чудо, и цитрин окажется прав!! :lol:


В понедельник, наверно. А на что уповает Цитрин? Уже даже ребенок малый поймет, что избыточная смертность ассоциирована с ковидом. Или тут ситуация аля "все буквы угадал, но слово прочитать не смог? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Или тут ситуация аля "все буквы угадал, но слово прочитать не смог?


Ну там много вариантов, что в голове у Цитрина. Начиная от "это просто когда у человека 2 диагноза (Ковид + онко) , то его смерть считают дважды" . В общем то примерно так цитрины объясняют рост на 133т количества смертей )))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:18

  fler написав:
  Hotab написав:Но мы ещё помним летнее :| шапкозакидательство от Флер и Будивельныка)))
Так что нет вам веры))


А мы помним зимнее от Хотаба:
  Hotab написав: Я в ПНД жду результат теста. Если негатив, то ширнусь.


Бустер наближається? Или нет вам веры? :twisted:

Я не зовсім поняв, а Hotab знову вирогідно на ковід захворів? Який вже раз за епідемію?
2 чи 3?

Маску відімо не носить, рукі не миє - типовий "дисидент" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 00:28

  ЛАД написав:Датчик на основе квантовой физики может обнаружить вирус SARS-CoV-2


О да... датчик на основе неопределенности - это именно то, чего так не хватало вакцинаторам... :lol:

Очевидно будет как-то так: если точно измерено, что человек болен ковидом, то невозможно точно установить уколизирован ли он. И наоборот, если точно измерено, что человек уколизирован, то невозможно установить наличие ковида :mrgreen:
Цитрин
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