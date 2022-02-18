zРадио написав:Уже даже ребенок малый поймет, что избыточная смертность ассоциирована с ковидом.
У каждого свои ассоциации. Были времена, когда дети малые ассоциировали Землю с плоским кругом покоящимся на спинах трёх больших китов. Вот и теперь некоторые, как дети малые, ассоциируют избыточную смертность с ковидом.
Так предложите альтернативную версию, от которой из глаз не пойдет кровь. Подискутируем, обещаю
Ковид в качестве основной причины избыточной смертности - не догма, не максима, а причинно-следственная связь, подкрепленная статистикой. Обоснуете научно ее ошибочность, я вас первый поздравлю. Но ваше предложение должно быть убедительнее моего (оно же общепринятое). Одно дело, когда Ньютона уточняет Эйнштейн, и совсем другое - когда забалтывает клирик
"Все , что угодно" Но не Ковид)) Причем доктор околонаучных наук тоже вдруг перестала верить НАН Украины , которая непосредственно указывает , что избыточную смертность во время пандемии Ковид-19 необходимо рассматривать как ковидную смертность. Возможно потому, что что-то подобное говорит и WHO.