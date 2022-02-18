RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5010501150125013

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 50
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
42%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 01:08

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Уже даже ребенок малый поймет, что избыточная смертность ассоциирована с ковидом.


У каждого свои ассоциации. Были времена, когда дети малые ассоциировали Землю с плоским кругом покоящимся на спинах трёх больших китов. Вот и теперь некоторые, как дети малые, ассоциируют избыточную смертность с ковидом.


Так предложите альтернативную версию, от которой из глаз не пойдет кровь. Подискутируем, обещаю :)

Ковид в качестве основной причины избыточной смертности - не догма, не максима, а причинно-следственная связь, подкрепленная статистикой. Обоснуете научно ее ошибочность, я вас первый поздравлю. Но ваше предложение должно быть убедительнее моего (оно же общепринятое). Одно дело, когда Ньютона уточняет Эйнштейн, и совсем другое - когда забалтывает клирик
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12437
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3306 раз.
Подякували: 7182 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 01:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Я не зовсім поняв,

Тут таких через одного в лагере антиваков. У кого амнезия, у кого скудный интеллект. Кто обезьяну корчит и потому неделями в бане. Такая жизнь.
  change_pm написав:Який вже раз за епідемію

Та после первого осенью 20-го не выздоровел ещё. Едва живу. Только уколами в плечо и поддерживаю себя.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 15.02.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 02:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Так предложите альтернативную версию,

"Все , что угодно" Но не Ковид))
Причем доктор околонаучных наук тоже вдруг перестала верить НАН Украины , которая непосредственно указывает , что избыточную смертность во время пандемии Ковид-19 необходимо рассматривать как ковидную смертность.
Возможно потому, что что-то подобное говорит и WHO.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 15.02.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1761 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5010501150125013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 795, 796, 797
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7966 20013483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:26
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.