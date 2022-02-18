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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5010501150125013

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 50
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
42%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
16
Інше
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 01:08

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Уже даже ребенок малый поймет, что избыточная смертность ассоциирована с ковидом.


У каждого свои ассоциации. Были времена, когда дети малые ассоциировали Землю с плоским кругом покоящимся на спинах трёх больших китов. Вот и теперь некоторые, как дети малые, ассоциируют избыточную смертность с ковидом.


Так предложите альтернативную версию, от которой из глаз не пойдет кровь. Подискутируем, обещаю :)

Ковид в качестве основной причины избыточной смертности - не догма, не максима, а причинно-следственная связь, подкрепленная статистикой. Обоснуете научно ее ошибочность, я вас первый поздравлю. Но ваше предложение должно быть убедительнее моего (оно же общепринятое). Одно дело, когда Ньютона уточняет Эйнштейн, и совсем другое - когда забалтывает клирик
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 01:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Я не зовсім поняв,

Тут таких через одного в лагере антиваков. У кого амнезия, у кого скудный интеллект. Кто обезьяну корчит и потому неделями в бане. Такая жизнь.
  change_pm написав:Який вже раз за епідемію

Та после первого осенью 20-го не выздоровел ещё. Едва живу.
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Только уколами в плечо и поддерживаю себя.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лют, 2022 03:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 02:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Так предложите альтернативную версию,

"Все , что угодно" Но не Ковид))
Причем доктор околонаучных наук тоже вдруг перестала верить НАН Украины , которая непосредственно указывает , что избыточную смертность во время пандемии Ковид-19 необходимо рассматривать как ковидную смертность.
Возможно потому, что что-то подобное говорит и WHO.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 07:33

  zРадио написав:Неутешительная демография за 2021-й: 714 тыс умерших, что на 133 тыс (+23%) больше, чем в доковидном 2019-м и на 98 тыс (+16%), чем в 2020-м. Уровень смертности - рекордный за 30 лет
Количество новорожденных за 2021-й - 272 тыс против 309 тыс в доковидном 2019-м и 293 тыс в 2020-м. Отношение родившихся к умершим = 0,38, что является еще одним антирекордом за 30 лет
Естественная убыль за 2021-й - 442 тыс человек против 272 тыс в доковидном 2019-м и 323 тыс в 2020-м. Третий антирекорд за 30 лет (предыдущий имел место в 2001-м и составил 370 тыс)
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/17.doc

При всій її "невтішності", все ж таки середньомісячної 1,5/1000 нема, як дехто восени прогнозував. А є 1,438. Про те що народжуваність буде суттєво падати, то я ще на початку "антиковідних" заходів прогнозував на відміну від всіляких жартів Зе, хоч і не думав, що це все протягнеться так довго.
Міграція офіційна півмільйона звідси і півмільйона сюда також не тішить.
Успішно справився з омікроном - на рівні слабкого ГРЗ.
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Що далі?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 08:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:все ж таки середньомісячної 1,5/1000 нема, як дехто восени прогнозував.

Не знаю, на кого ви натякаєте (я щось таку цифру взагалі не пам'ятаю на цих сторінках) , але 18.0+ річної є (буде, коли порахують і опублікують). Бо ви настільки заангажовані в підтримку антивакового руху, що "забули", що демографічні коефіцієнти український Держастат після 2014 року рахує без врахування народжуваності і смертності в усій Донецькій та Луганській області, в свою чергу їх 6 млн населення він не рахує.
Наразі точної цифри (народилось і померло без двох областей та точне їх населення) ми поки що не знаємо, чекаємо від Держстату.
Але по моїм прикидкам, навіть всі 714 тис померлих (рахуючи підконтрольну дон. та луг. області) на 38 млн (підконтрольні без ОРДЛО) - це коф. 18.7 , або більше ніж згадані вами 1.5 середньомісячної. Чекаємо на Держстат, а ви ще раз показали своє невміння бути чесним. Дійсно прикро, як для мене. Бо я найбільше ціную в людях вміння бути чесним і об'єктивним і це вкотре не про вас.
  Ой+ написав:Про те що народжуваність буде суттєво падати, то я ще на початку "антиковідних" заходів прогнозував

Нескладно це прогнозувати, враховуючи, що народжуваність (на відміну від раніше більш-менш стабільної смертності) стрімко падала і до ковід.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Не знаю, на кого ви натякаєте (я щось таку цифру взагалі не пам'ятаю на цих сторінках) , але 18.0+ річної є (буде, коли порахують і опублікують).

Так вже пораховано і опубліковано. І виходячи з офіційних даних, а не оціночних, а оціночні і раніше швидше всього не дотягували до офіційних маємо цифру яку я навів.
Ну а хто прогнозував:
  zРадио написав:Среднемесячная смертность за период январь-август 2021-го = 1,3 на 1000 чел. По итогам года с учетом текущей, самой разрушительной на момент, волны ковида - хоть бы в 1,5 уложилась.

І хто підтримав:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:на 1,5?

Он тоже очень реальный. Просто у нас такие звери в чате, что за одну десятую уничтожат потом. :mrgreen:
Потому я осторожен в прогнозах.

А свої оціночні судження тримайте при собі. В мене ж враження, що у вас надлишок дозвілля, яке заповнюєте форумними суперечками.
Ой+
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