zРадио написав:Уже даже ребенок малый поймет, что избыточная смертность ассоциирована с ковидом.
У каждого свои ассоциации. Были времена, когда дети малые ассоциировали Землю с плоским кругом покоящимся на спинах трёх больших китов. Вот и теперь некоторые, как дети малые, ассоциируют избыточную смертность с ковидом.
Так предложите альтернативную версию, от которой из глаз не пойдет кровь. Подискутируем, обещаю
Ковид в качестве основной причины избыточной смертности - не догма, не максима, а причинно-следственная связь, подкрепленная статистикой. Обоснуете научно ее ошибочность, я вас первый поздравлю. Но ваше предложение должно быть убедительнее моего (оно же общепринятое). Одно дело, когда Ньютона уточняет Эйнштейн, и совсем другое - когда забалтывает клирик
"Все , что угодно" Но не Ковид)) Причем доктор околонаучных наук тоже вдруг перестала верить НАН Украины , которая непосредственно указывает , что избыточную смертность во время пандемии Ковид-19 необходимо рассматривать как ковидную смертность. Возможно потому, что что-то подобное говорит и WHO.
zРадио написав:Неутешительная демография за 2021-й: 714 тыс умерших, что на 133 тыс (+23%) больше, чем в доковидном 2019-м и на 98 тыс (+16%), чем в 2020-м. Уровень смертности - рекордный за 30 лет Количество новорожденных за 2021-й - 272 тыс против 309 тыс в доковидном 2019-м и 293 тыс в 2020-м. Отношение родившихся к умершим = 0,38, что является еще одним антирекордом за 30 лет Естественная убыль за 2021-й - 442 тыс человек против 272 тыс в доковидном 2019-м и 323 тыс в 2020-м. Третий антирекорд за 30 лет (предыдущий имел место в 2001-м и составил 370 тыс) http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/17.doc
При всій її "невтішності", все ж таки середньомісячної 1,5/1000 нема, як дехто восени прогнозував. А є 1,438. Про те що народжуваність буде суттєво падати, то я ще на початку "антиковідних" заходів прогнозував на відміну від всіляких жартів Зе, хоч і не думав, що це все протягнеться так довго. Міграція офіційна півмільйона звідси і півмільйона сюда також не тішить. Успішно справився з омікроном - на рівні слабкого ГРЗ. Що далі?
Ой+ написав:все ж таки середньомісячної 1,5/1000 нема, як дехто восени прогнозував.
Не знаю, на кого ви натякаєте (я щось таку цифру взагалі не пам'ятаю на цих сторінках) , але 18.0+ річної є (буде, коли порахують і опублікують). Бо ви настільки заангажовані в підтримку антивакового руху, що "забули", що демографічні коефіцієнти український Держастат після 2014 року рахує без врахування народжуваності і смертності в усій Донецькій та Луганській області, в свою чергу їх 6 млн населення він не рахує. Наразі точної цифри (народилось і померло без двох областей та точне їх населення) ми поки що не знаємо, чекаємо від Держстату. Але по моїм прикидкам, навіть всі 714 тис померлих (рахуючи підконтрольну дон. та луг. області) на 38 млн (підконтрольні без ОРДЛО) - це коф. 18.7 , або більше ніж згадані вами 1.5 середньомісячної. Чекаємо на Держстат, а ви ще раз показали своє невміння бути чесним. Дійсно прикро, як для мене. Бо я найбільше ціную в людях вміння бути чесним і об'єктивним і це вкотре не про вас.
Ой+ написав:Про те що народжуваність буде суттєво падати, то я ще на початку "антиковідних" заходів прогнозував
Нескладно це прогнозувати, враховуючи, що народжуваність (на відміну від раніше більш-менш стабільної смертності) стрімко падала і до ковід.