Додано: Суб 19 лют, 2022 11:12

Ой+ написав: Таке враження, що пишучи по +40 (!) дописів на день Таке враження, що пишучи по +40 (!) дописів на день

Ой+ написав: Укрстат дав річну смертність, чисельність населення. І вже поділити одну офіційну цифру на іншу не так важко. Укрстат дав річну смертність, чисельність населення. І вже поділити одну офіційну цифру на іншу не так важко.

Більш нічого не порахували, чи є ще щось??Ви можете ділити все , що завгодно, але ви нам тут розказуєте про обраховані і опубліковані коефіцієнти . Цього ніким наразі не зроблено. Ніяких офіційних коефіцієнтів від Держстату нема, і ви в черговий раз спробували набрехати.Те, що пробуєте рахувати ви замість держстату та видавати за істину, є:1. таким, що не відповідає методиці Держстату. Бо Держстат в своїй методиці чітко вказує, що. Не згодні - спір на віскі! Безкоштовно втрачати час на підвищення вашої освіченості нема бажання.2. не відповідає здоровому глузду. Бо 714 тис померлих - це кількість без ОРДЛО, а населення України 41 млн - це з ОРДЛО.Якщо б у вас вистачило розуму, то ви б могли легко порівняти свої навики в підрахунку коефіцієнтів з держстатівськими цифрами за будь-який рік 2015-2020 . Ось наприклад 2020 рік. Коли офіційно померло 616.8 тис, а коеф. офіційно 15.9 .Цікаво, як же це їх отримав Держстат при населенні начебто 41+ млн???Тому ще раз, користуйтесь офіційною статистикою, коефіцієнтами від Держстату , а не "я тут поділив трохи, прибавив, жабячих лапок добавив, на вогні підігрів , і ось вам приніс, їжте". Не знаєте ви як правильно, то не потрібно і братись.