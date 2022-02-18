Билл Гейтс: «К сожалению, сам вирус, особенно вариант под названием Омикрон, является типом вакцины, создает иммунитет как для В-клеток, так и для Т-клеток, и он лучше справляется с распространением среди населения мира, чем мы с вакцинами…»
ЛАД написав:Отсутствие религии позволяет мне достаточно много, но на сайте сенатора ничего нового не увидел. Так что всё, что я написал (и написал после прочтения оригинала), в силе.
т.е. вот та вся демагогия (мягко говоря) в которой вы обвиняете других, говорит о какой-либо значимости ваших высказываний? обвинять сенатора в маразме - это говорит уже о многом..., как минимум о маразме обвинителя. ....
Хочу заметить, что о маразме сенатора написали Вы. Что говорит "как минимум о маразме обвинителя"? Я писал:
лишний. Возможно, у него скоро выборы, надо же хоть чем-то прославиться
Т.е. я объяснял его выступления пиаром, а не маразмом, как Вы. Похоже, у антиваксов большие проблемы с чтением, не говоря уже о понимании прочитанного.
ЛАД написав:Датчик на основе квантовой физики может обнаружить вирус SARS-CoV-2
О да... датчик на основе неопределенности - это именно то, чего так не хватало вакцинаторам...
Очевидно будет как-то так: если точно измерено, что человек болен ковидом, то невозможно точно установить уколизирован ли он. И наоборот, если точно измерено, что человек уколизирован, то невозможно установить наличие ковида
"Инженер-программист" никогда не слышал, что атомная бомба, работающая "на основе неопределенности", взрывается и разрушает вполне "определённо'. И АЭС дают вполне "определённую" энергию. Понятия о квантовой физике на уровне алкаша из подворотни. Ну и конечно, господин ни разу не антивакцинатор, а просто у него "строгий научный подход" - писать о том, в чём абсолютно не разбирается.
Билл Гейтс: «К сожалению, сам вирус, особенно вариант под названием Омикрон, является типом вакцины, создает иммунитет как для В-клеток, так и для Т-клеток, и он лучше справляется с распространением среди населения мира, чем мы с вакцинами…»
Посмотрите всю конференцию. И высказывание Гейтса - пророка пандемии заиграют новыми красками. Он с 2015 года говорит, что медицине надо научиться разрабатывать эффективную вакцину за 100 дней. Это его план, который пока, к сожалению , невыполним, отсюда и высказывание которые поклонники Трампа таскают по всем твиттерам ))) Трамп - игрок, а играть лучше чужими жизнями и за чужие деньги
Депутат-единоросс заявил, что Россия компенсирует избыточную смертность за счет беженцев из ЛДНР и предложил передать им квартиры умерших от ковида россиян «Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — пояснил член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.
Билл Гейтс: «К сожалению, сам вирус, особенно вариант под названием Омикрон, является типом вакцины, создает иммунитет как для В-клеток, так и для Т-клеток, и он лучше справляется с распространением среди населения мира, чем мы с вакцинами…»
Ну и? Всё правильно - ковид вообще и омикрон, в особенности, гораздо быстрее и успешнее "вакцинирует" население, чем происходит вакцинация вакцинами. Но если кто предпочитает "вакцинироваться" болезнью, то... Могу порекомендовать и другие болезни. Например, корь - болезнь даёт пожизненный иммунитет, в отличие от вакцины, которую надо повторять.