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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5011501250135014

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 51
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
17
Інше
6%
3
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Билл Гейтс: «К сожалению, сам вирус, особенно вариант под названием Омикрон, является типом вакцины, создает иммунитет как для В-клеток, так и для Т-клеток, и он лучше справляется с распространением среди населения мира, чем мы с вакцинами…»

https://twitter.com/backtolife_2022/status/1494769981581627398?s=20&t=T7cfuYgtNs7iy_CSgbiV4Q
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:31

  ol_zy написав:
  ЛАД написав:Отсутствие религии позволяет мне достаточно много, но на сайте сенатора ничего нового не увидел. Так что всё, что я написал (и написал после прочтения оригинала), в силе.

т.е. вот та вся демагогия (мягко говоря) в которой вы обвиняете других, говорит о какой-либо значимости ваших высказываний? обвинять сенатора в маразме - это говорит уже о многом..., как минимум о маразме обвинителя. ....

Хочу заметить, что о маразме сенатора написали Вы. Что говорит "как минимум о маразме обвинителя"?
Я писал:
Возможно, у него скоро выборы, надо же хоть чем-то прославиться

Т.е. я объяснял его выступления пиаром, а не маразмом, как Вы.
Похоже, у антиваксов большие проблемы с чтением, не говоря уже о понимании прочитанного. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 лют, 2022 15:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:43

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Датчик на основе квантовой физики может обнаружить вирус SARS-CoV-2


О да... датчик на основе неопределенности - это именно то, чего так не хватало вакцинаторам... :lol:

Очевидно будет как-то так: если точно измерено, что человек болен ковидом, то невозможно точно установить уколизирован ли он. И наоборот, если точно измерено, что человек уколизирован, то невозможно установить наличие ковида :mrgreen:

"Инженер-программист" никогда не слышал, что атомная бомба, работающая "на основе неопределенности", взрывается и разрушает вполне "определённо'. И АЭС дают вполне "определённую" энергию.
Понятия о квантовой физике на уровне алкаша из подворотни.
Ну и конечно, господин ни разу не антивакцинатор, а просто у него "строгий научный подход" - писать о том, в чём абсолютно не разбирается. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:45

  ol_zy написав:
Билл Гейтс: «К сожалению, сам вирус, особенно вариант под названием Омикрон, является типом вакцины, создает иммунитет как для В-клеток, так и для Т-клеток, и он лучше справляется с распространением среди населения мира, чем мы с вакцинами…»

https://twitter.com/backtolife_2022/status/1494769981581627398?s=20&t=T7cfuYgtNs7iy_CSgbiV4Q

Посмотрите всю конференцию. И высказывание Гейтса - пророка пандемии заиграют новыми красками. Он с 2015 года говорит, что медицине надо научиться разрабатывать эффективную вакцину за 100 дней. Это его план, который пока, к сожалению , невыполним, отсюда и высказывание которые поклонники Трампа таскают по всем твиттерам ))) Трамп - игрок, а играть лучше чужими жизнями и за чужие деньги ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:49

OMFG :mrgreen:

Депутат-единоросс заявил, что Россия компенсирует избыточную смертность за счет беженцев из ЛДНР и предложил передать им квартиры умерших от ковида россиян
«Огромное количество областей — все приняли решение о том, что они приглашают людей, дают им работу, дают им жильё. Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же всё есть — работа была, жильё и так далее. Всё это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — пояснил член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.


https://t.me/c/1659275360/214552
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:51

  ol_zy написав:
Билл Гейтс: «К сожалению, сам вирус, особенно вариант под названием Омикрон, является типом вакцины, создает иммунитет как для В-клеток, так и для Т-клеток, и он лучше справляется с распространением среди населения мира, чем мы с вакцинами…»

https://twitter.com/backtolife_2022/status/1494769981581627398?s=20&t=T7cfuYgtNs7iy_CSgbiV4Q

Ну и?
Всё правильно - ковид вообще и омикрон, в особенности, гораздо быстрее и успешнее "вакцинирует" население, чем происходит вакцинация вакцинами.
Но если кто предпочитает "вакцинироваться" болезнью, то...
Могу порекомендовать и другие болезни. Например, корь - болезнь даёт пожизненный иммунитет, в отличие от вакцины, которую надо повторять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:55

  Hotab написав:
  change_pm написав:Я не зовсім поняв,

Тут таких через одного в лагере антиваков. У кого амнезия, у кого скудный интеллект. Кто обезьяну корчит и потому неделями в бане. Такая жизнь.
  change_pm написав:Який вже раз за епідемію

Та после первого осенью 20-го не выздоровел ещё. Едва живу.
Зображення

Только уколами в плечо и поддерживаю себя.

Співчуваю...!!! До речі ти не написав варіант - заходить на гілку раз в 100 років, то не вкурсє, що тутай відбувається )))

зи. ми до речі всією сімєю омікрошкой перехворіли. малий зі школи приніс. якщо б жінка не здала ПЦР, я б до сих пір думав би, що то була "ангіна"
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:До речі ти не написав варіант

Мого ще не назвали. Букви закінчились.
Симптоми - хочеться невпинно бігти, а після цього відчайдушно кохатись. 5 разів за день можу і це тільки поки роздягаюсь!! Ще один симптом- не можу зупинитись брехати. :lol:
  change_pm написав:всією сімєю омікрошкой
То добре. Омік найбезпечніший з відомих. Будемо сподіватися до наступної зими ніяких нових не буде.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:24

  ЛАД написав:
  lapay написав:.............
Підстаркуватий сенатор викриває всесвітню змову?
  ЛАД написав:Думаю, очередной фейк. Либо со стороны сайта, либо самого сенатора. Захотелось прокукарекать.

Мабуть, сайта. Міноборони потрібно, щоб не можна було перевірити достовірність, бо секретність.

Всё же, скорее, самого сенатора.
ol_zy мог бы дать прямую ссылку на его сайт - https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel.Вы правильно написали:
Підстаркуватий сенатор викриває всесвітню змову?

Вопросительный знак, вероятно, лишний. :)
Возможно, у него скоро выборы, надо же хоть чем-то прославиться.
Разоблачат, - "ну так я же не виноват, такие показания дал поверенный. А я что? Я проявил бдительность и обратил внимание. Если это ложь, то и слава богу".

Підстаркуватий сенатор викриває всесвітню змову
как по мне и означает старый маразматик, и это вы согласились с данной фразой вашего сторонника. Или вы наоборот согласны со старым сенатором и он раскрыл всемирный заговор? Т.е. вы наконец-то поняли, что от вакцины вреда гораздо больше и с этим согласились?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:54

ol_zy , вам не надоело опираться на информацию из уст одного одиозного (явно давно предвзятого) человека, которая не нашла подтверждения по крайней мере на текущий момент??
Hotab
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