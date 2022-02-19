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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 51
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
17
Інше
6%
3
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Помните, когда Ляшко признался, что МОЗ в коммуникации использовал приемы подогрева страха? Так вот неправ он только в том, что публично в этом признался!

Ну він же ж не король! Це король не може бути не правий і коли він каже, що не правий, то не правий, але він не може помилятися по визначенню.
Вся ця суєте з намаганням створити ілюзію карантину вдарила по законослухняним громадянам, дітям і була завідомо провальна. Навіть 2 роки взад, коли локдаун, а потім мільйон заробітчан в страшній тисняві вертаються на великдень і назад.
В Китаї так. Є відповідні традиції, технічно готові і т.д. Можуть завдяки карантину зупиняти, гальмувати. А тут все одно практично дійшли до природнього протікання, може трошки розтягли в часі. Ще недавно дискутували який % перехворів. Зараз думаю актуальніше, хто двічі, а хто тричі. Якщо хтось ще не хворів, то або і не має хворіти в силу якихось індивідуальних особливостей, або "безсиптомний хворий", яких раніше називали просто "здоровий".
Ой+
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