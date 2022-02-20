zРадио написав:Помните, когда Ляшко признался, что МОЗ в коммуникации использовал приемы подогрева страха? Так вот неправ он только в том, что публично в этом признался!
Ну він же ж не король! Це король не може бути не правий і коли він каже, що не правий, то не правий, але він не може помилятися по визначенню. Вся ця суєте з намаганням створити ілюзію карантину вдарила по законослухняним громадянам, дітям і була завідомо провальна. Навіть 2 роки взад, коли локдаун, а потім мільйон заробітчан в страшній тисняві вертаються на великдень і назад. В Китаї так. Є відповідні традиції, технічно готові і т.д. Можуть завдяки карантину зупиняти, гальмувати. А тут все одно практично дійшли до природнього протікання, може трошки розтягли в часі. Ще недавно дискутували який % перехворів. Зараз думаю актуальніше, хто двічі, а хто тричі. Якщо хтось ще не хворів, то або і не має хворіти в силу якихось індивідуальних особливостей, або "безсиптомний хворий", яких раніше називали просто "здоровий".
Ой+ написав:В Китаї так. Є відповідні традиції, технічно готові і т.д. Можуть завдяки карантину зупиняти, гальмувати. А тут все одно практично дійшли до природнього протікання, може трошки розтягли в часі
Затримка в часі дозволила нам підготувати медиків захисними засобами, з'явились протоколи лікування, підвели кисень до ліхок, наразі є вже ліки. Це зберегло багато життів.
Ой+ написав:Ще недавно дискутували який % перехворів. Зараз думаю актуальніше, хто двічі, а хто тричі. Якщо хтось ще не хворів, то або і не має хворіти в силу якихось індивідуальних особливостей, або "безсиптомний хворий", яких раніше називали просто "здоровий".
Не треба за всіх розписуватись. Серед моїх родичів, в Україні, захворіли тільки моя жінка і чоловік її племінниці, причому він випадково дізнався, коли захотів раніше вийти з самоізоляції, після повернення з-за кордону.