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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 51
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
17
Інше
6%
3
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Помните, когда Ляшко признался, что МОЗ в коммуникации использовал приемы подогрева страха? Так вот неправ он только в том, что публично в этом признался!

Ну він же ж не король! Це король не може бути не правий і коли він каже, що не правий, то не правий, але він не може помилятися по визначенню.
Вся ця суєте з намаганням створити ілюзію карантину вдарила по законослухняним громадянам, дітям і була завідомо провальна. Навіть 2 роки взад, коли локдаун, а потім мільйон заробітчан в страшній тисняві вертаються на великдень і назад.
В Китаї так. Є відповідні традиції, технічно готові і т.д. Можуть завдяки карантину зупиняти, гальмувати. А тут все одно практично дійшли до природнього протікання, може трошки розтягли в часі. Ще недавно дискутували який % перехворів. Зараз думаю актуальніше, хто двічі, а хто тричі. Якщо хтось ще не хворів, то або і не має хворіти в силу якихось індивідуальних особливостей, або "безсиптомний хворий", яких раніше називали просто "здоровий".
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:В Китаї так. Є відповідні традиції, технічно готові і т.д. Можуть завдяки карантину зупиняти, гальмувати. А тут все одно практично дійшли до природнього протікання, може трошки розтягли в часі

Затримка в часі дозволила нам підготувати медиків захисними засобами, з'явились протоколи лікування, підвели кисень до ліхок, наразі є вже ліки. Це зберегло багато життів.
  Ой+ написав:Ще недавно дискутували який % перехворів. Зараз думаю актуальніше, хто двічі, а хто тричі. Якщо хтось ще не хворів, то або і не має хворіти в силу якихось індивідуальних особливостей, або "безсиптомний хворий", яких раніше називали просто "здоровий".

Не треба за всіх розписуватись. Серед моїх родичів, в Україні, захворіли тільки моя жінка і чоловік її племінниці, причому він випадково дізнався, коли захотів раніше вийти з самоізоляції, після повернення з-за кордону.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:10

Там из Китая зраду за 2020 год принесли.
При обычной годовой смертности у них порядка 10млн человек, в 2020 году они зарыли +1.3 млн. Как бы для них +- лям - вообще ниочем, но сам факт наличия +13% смертей свыше нормы говорит о том , что ничего они там у себя не обуздали. По крайней мере в 2020 году. И их смешные те цифры официальной ковидной смертности , с которыми так любили носиться антиваки, оказались просто пшик.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Всего-то 2 вакцины файзером + 2 бустера...
https://twitter.com/starlingtgk/status/1493980950782488577
она просто шла (сидела и вела программу в прямом эфире) и просто споткнулась и ударилась головой (начала заикаться и отключилась упав со стула)... ну с кем не бывает...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:33

ну явно же причиноследственная связь, ггггг)))

  ol_zy написав:Всего-то 2 вакцины файзером + 2 бустера...

А ещё она утром выпила чашку латэ, а на прошлой неделе дважды занималась сексом в миссионерской позе.
Сколько раз говорили: "разнообразьте свой секс!! Хватит этой классики!". А она ..И вот результат!!
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