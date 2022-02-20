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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5012501350145015

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 51
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
41%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
33%
17
Інше
6%
3
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Помните, когда Ляшко признался, что МОЗ в коммуникации использовал приемы подогрева страха? Так вот неправ он только в том, что публично в этом признался!

Ну він же ж не король! Це король не може бути не правий і коли він каже, що не правий, то не правий, але він не може помилятися по визначенню.
Вся ця суєте з намаганням створити ілюзію карантину вдарила по законослухняним громадянам, дітям і була завідомо провальна. Навіть 2 роки взад, коли локдаун, а потім мільйон заробітчан в страшній тисняві вертаються на великдень і назад.
В Китаї так. Є відповідні традиції, технічно готові і т.д. Можуть завдяки карантину зупиняти, гальмувати. А тут все одно практично дійшли до природнього протікання, може трошки розтягли в часі. Ще недавно дискутували який % перехворів. Зараз думаю актуальніше, хто двічі, а хто тричі. Якщо хтось ще не хворів, то або і не має хворіти в силу якихось індивідуальних особливостей, або "безсиптомний хворий", яких раніше називали просто "здоровий".
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:В Китаї так. Є відповідні традиції, технічно готові і т.д. Можуть завдяки карантину зупиняти, гальмувати. А тут все одно практично дійшли до природнього протікання, може трошки розтягли в часі

Затримка в часі дозволила нам підготувати медиків захисними засобами, з'явились протоколи лікування, підвели кисень до ліхок, наразі є вже ліки. Це зберегло багато життів.
  Ой+ написав:Ще недавно дискутували який % перехворів. Зараз думаю актуальніше, хто двічі, а хто тричі. Якщо хтось ще не хворів, то або і не має хворіти в силу якихось індивідуальних особливостей, або "безсиптомний хворий", яких раніше називали просто "здоровий".

Не треба за всіх розписуватись. Серед моїх родичів, в Україні, захворіли тільки моя жінка і чоловік її племінниці, причому він випадково дізнався, коли захотів раніше вийти з самоізоляції, після повернення з-за кордону.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:10

Там из Китая зраду за 2020 год принесли.
При обычной годовой смертности у них порядка 10млн человек, в 2020 году они зарыли +1.3 млн. Как бы для них +- лям - вообще ниочем, но сам факт наличия +13% смертей свыше нормы говорит о том , что ничего они там у себя не обуздали. По крайней мере в 2020 году. И их смешные те цифры официальной ковидной смертности , с которыми так любили носиться антиваки, оказались просто пшик.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Всего-то 2 вакцины файзером + 2 бустера...
https://twitter.com/starlingtgk/status/1493980950782488577
она просто шла (сидела и вела программу в прямом эфире) и просто споткнулась и ударилась головой (начала заикаться и отключилась упав со стула)... ну с кем не бывает...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:22

  ol_zy написав:Всего-то 2 вакцины файзером + 2 бустера...
https://twitter.com/starlingtgk/status/1493980950782488577
она просто шла (сидела и вела программу в прямом эфире) и просто споткнулась и ударилась головой (начала заикаться и отключилась упав со стула)... ну с кем не бывает...


А при чём тут вакцинация.Почему я тогда не падаю от бустера.ты сам то попробуй сначала, чтобы молоть потом.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:57

  ol_zy написав:Всего-то 2 вакцины файзером + 2 бустера...
https://twitter.com/starlingtgk/status/1493980950782488577
она просто шла (сидела и вела программу в прямом эфире) и просто споткнулась и ударилась головой (начала заикаться и отключилась упав со стула)... ну с кем не бывает...

Вот как и в этом случае:
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/comedy/news/comedian-heather-mcdonald-falls-video-b2011896.html

Ironically, the clip shows McDonald talking about her good health. She speaks about the positives of the Covid vaccine, telling the audience that she’s happy it has enabled her to travel to different countries.

“And I never caught Covid,” she says in the clip, before adding: “Clearly Jesus loves me the most, seriously. So nice, so nice.”

Here, she stumbles and falls backwards to the ground, with her head hitting the floor.


Хвалилась здоровьем, "вакцинами" и бустерами - и на сцене потеряла сознание и разбила голову.

Тоже совпадение :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 21 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:58

Переболели всей семьей ковидом (омикроном). Мы с мужем по второму разу, отец 84 лет -впервые. Вакцинированая двумя дозами я и принципиально не вакцинированый муж- по симптоматике одинаково, ни разу не болевший и не вакцинированный папа- легче, чем мы, как обычным ОРЗ, каковые бывали и раньше.
Tat_888
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