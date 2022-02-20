zРадио написав:Помните, когда Ляшко признался, что МОЗ в коммуникации использовал приемы подогрева страха? Так вот неправ он только в том, что публично в этом признался!
Ну він же ж не король! Це король не може бути не правий і коли він каже, що не правий, то не правий, але він не може помилятися по визначенню. Вся ця суєте з намаганням створити ілюзію карантину вдарила по законослухняним громадянам, дітям і була завідомо провальна. Навіть 2 роки взад, коли локдаун, а потім мільйон заробітчан в страшній тисняві вертаються на великдень і назад. В Китаї так. Є відповідні традиції, технічно готові і т.д. Можуть завдяки карантину зупиняти, гальмувати. А тут все одно практично дійшли до природнього протікання, може трошки розтягли в часі. Ще недавно дискутували який % перехворів. Зараз думаю актуальніше, хто двічі, а хто тричі. Якщо хтось ще не хворів, то або і не має хворіти в силу якихось індивідуальних особливостей, або "безсиптомний хворий", яких раніше називали просто "здоровий".
Ой+ написав:В Китаї так. Є відповідні традиції, технічно готові і т.д. Можуть завдяки карантину зупиняти, гальмувати. А тут все одно практично дійшли до природнього протікання, може трошки розтягли в часі
Затримка в часі дозволила нам підготувати медиків захисними засобами, з'явились протоколи лікування, підвели кисень до ліхок, наразі є вже ліки. Це зберегло багато життів.
Ой+ написав:Ще недавно дискутували який % перехворів. Зараз думаю актуальніше, хто двічі, а хто тричі. Якщо хтось ще не хворів, то або і не має хворіти в силу якихось індивідуальних особливостей, або "безсиптомний хворий", яких раніше називали просто "здоровий".
Не треба за всіх розписуватись. Серед моїх родичів, в Україні, захворіли тільки моя жінка і чоловік її племінниці, причому він випадково дізнався, коли захотів раніше вийти з самоізоляції, після повернення з-за кордону.
Там из Китая зраду за 2020 год принесли. При обычной годовой смертности у них порядка 10млн человек, в 2020 году они зарыли +1.3 млн. Как бы для них +- лям - вообще ниочем, но сам факт наличия +13% смертей свыше нормы говорит о том , что ничего они там у себя не обуздали. По крайней мере в 2020 году. И их смешные те цифры официальной ковидной смертности , с которыми так любили носиться антиваки, оказались просто пшик.
Ironically, the clip shows McDonald talking about her good health. She speaks about the positives of the Covid vaccine, telling the audience that she’s happy it has enabled her to travel to different countries.
“And I never caught Covid,” she says in the clip, before adding: “Clearly Jesus loves me the most, seriously. So nice, so nice.”
Here, she stumbles and falls backwards to the ground, with her head hitting the floor.
Хвалилась здоровьем, "вакцинами" и бустерами - и на сцене потеряла сознание и разбила голову.
Тоже совпадение
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 21 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Переболели всей семьей ковидом (омикроном). Мы с мужем по второму разу, отец 84 лет -впервые. Вакцинированая двумя дозами я и принципиально не вакцинированый муж- по симптоматике одинаково, ни разу не болевший и не вакцинированный папа- легче, чем мы, как обычным ОРЗ, каковые бывали и раньше.