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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 52
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
40%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
18
Інше
6%
3
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 19:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ol_zy написав:Просьба не сопли разводить, а привести видео с описаниями. Если такие случаи и были до 2020, то они были настолько единичны, что о них никто и не знал, зато после 20 таких видео уже десятки, если не сотни.

Бугага.
До массовой вакцинации никому и в голову не приходило делать сенсации с потери сознания. А сейчас "это он вакцинирован, вот потому..".

А в эфире я бы и сейчас не увидел ничьих потерь сознания, если бы антиваксы не приносили бы.
  ol_zy написав:с такой симптоматикой и госпитализацией?

С какой "такой"?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 20:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:А в эфире я бы и сейчас не увидел ничьих потерь сознания, если бы антиваксы не приносили бы.


Согласен.они носом роют, чтобы что то нарыть и потом этим нашкодить.Я вообще не пойму как проблемы меняют нормальных людей.тот же вкладчик супер чел в других отношениях, это не отнять, а тут каждый день несёт пургу.та же флер одна из немногих мадам что то соображающих и способных разобраться.Олзи достаточно крут во многих вопросах, я с ним по одну сторону баррикад был много лет назад в теме банка Михайловского.А вот простейшая стандартная медицинская методология смогла разбросать нас в разные углы ринга...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 20:39

Кучинелли , вот да. Самое неприятное и неприемлемое для меня, когда из-за отсутствия сильных антиваковских аргументов начинаются подтасовки , включается "дурак", начинаются подмены причин, цепляния к мелочам, забалтывание.
Сразу хочется задать вопрос:"ребятня, вы действительно ради победы в споре готовы уводить от истины вот этими всеми приемчиками??"
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 10:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Протягом минулого року завантаженість сiмейних лiкарiв зросла утричі.

Якщо у 2020-му було зафiксовано 31,7 млн звернень на первинний прийом за електронним медичним записом (ЕМЗ), то у 2021-у — вже 91,5 млн.

Відсоток звернень активно зріс вже після початку коронавірусної пандемії. Пік звернень (4,7 млн) того року припав на листопад, коли у лікаря побував, у середньому, кожен сьомий з тих, хто уклав декларацію про надання медичної допомоги.

У 2021-му кількість візитів зростала значно швидше. Піковим місяцем знову став листопад, коли до сімейних лікарів звернулися 13,7 млн разів. Тобто фактично по допомогу звертався кожний другий з тих, хто має декларацію із сімейним лікарем.

Кількість оформлених декларацій упродовж останніх двох років зростала, у середньому, на 150 тис. на місяць. Станом на лютий поточного року договір із сімейним лікарем уклали вже 32,6 млн українців.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 20:31

  Hotab написав:
  pilker написав:SAMRC - это шо юаровский госстат

Принесите данные с госстата, выведите SAMRC на чистую воду, в чем проблема? Покажите, что их цифры не корректны, если вас они не устраивают. Покажите, что никаких 200т избыточных смертей в ЮАР в 2021 году не было . Меня они устраивают, оснований им не доверять у меня нет.

другое дело. яйцеголовые нарисовали цифирь по формулам им известным. этой цифири вы доверяете.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 11:42

Вспомнить, что-ли, чтобы не забылось, о том, что начало жесткой стадии коронавируса, а именно маски, социальные дистанции, карантины, вакцинации, сертификаты, отстранения от работы и так далее, было положено два года назад:
https://sud.ua/ru/news/ukraine/231288-r ... uzhbovtsiv
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 14:13

  Igneus написав:Вспомнить, что-ли, чтобы не забылось, о том, что начало жесткой стадии коронавируса, \\\

Вообще пофиг _сейчас_.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 08:25

Найкращий засіб від головного болю - гільйотина, в нашому випадку - війна!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 11:45

stm Дякуємо, що поділилися цим постом
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