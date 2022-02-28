Вакцина для веганов



Канадский препарат производится из растения, являющегося близким родственником табака



Компания Medicago, которой владеют японская Mitsubishi Chemical и американский табачный гигант Philip Morris International, при поддержке британского фармацевтического гиганта Glaxo создала принципиально новую вакцину от коронавируса. Технология ее производства основана строго на растительном сырье, а значит, препаратом смогут воспользоваться убежденные веганы.



Канада — первая страна мира, где граждане могут сделать вегетарианскую прививку от коронавируса. Прививка называется Covifenz, она с начала этой недели допущена к применению — пока что только в Канаде и только для взрослых в возрасте от 18 до 64 лет.



Covifenz производится из растительных белков, но для иммунной системы человека эти белки выглядят как коронавирусные. В вакцине также используется пандемический адъювант производства GlaxoSmithKline — вещество, которое усиливает реакцию организма на борьбу с вирусами. Схема вакцинации предусматривает введение двух доз с трехнедельным интервалом.



Covifenz продемонстрировала эффективность в 71% против нескольких вариантов вируса SARS-CoV-2 в декабре. Для изготовления вакцины Medicago использует растение, являющееся близким родственником табака, nicotiana benthamiana, с ослабленной иммунной системой, то есть оно легко может принять чужой генетический материал и вырастить нечто похожее на вирус (но не вирус и безопасное).



Для табачной компании Philip Morris участие в создании вакцины — часть стратегии, согласно которой табачники продвигают товары из «смежных» с курением потребительских секторов.



Вакцина одобрена, и многие люди, кто по разным причинам не хотел подвергать себя воздействию прежних вариантов прививки, теперь, вероятно, легко согласятся привиться. Вакцина удобна тем, что для ее перевозки и хранения не нужны сверхнизкие температуры, как у Moderna и Pfizer.



Medicago надеется, что Covifenz будет приносить ей около $1 млрд в год. У Medicago есть контракт с правительством Канады на поставку до 76 млн доз вакцины, и она ведет переговоры с другими странами. В феврале 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило иммунизации ускоренное обозначение для потенциального одобрения.



По материалам Bloomberg