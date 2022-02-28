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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 бер, 2022 23:23
ковідоною в неньці завершили, гілку можна закривати
якщо хто не поняв, то намордніках вже можна не ходити і не чпокатися жижою
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flyman
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