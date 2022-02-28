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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5016501750185019

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 52
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
12%
6
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
40%
21
Зробив 2 щеплення і досить
8%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
18
Інше
6%
3
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 23:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ковідоною в неньці завершили, гілку можна закривати
якщо хто не поняв, то намордніках вже можна не ходити і не чпокатися жижою
flyman
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