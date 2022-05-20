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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:09
Маски еще носить нужно?
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Volos
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:28
Volos написав:
Маски еще носить нужно?
Обов'язково
У нас карантин до 31 травня 2022.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ