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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 55
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
13%
7
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
40%
22
Зробив 2 щеплення і досить
7%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
35%
19
Інше
5%
3
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Маски еще носить нужно?
Volos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:28

  Volos написав:Маски еще носить нужно?


Обов'язково :mrgreen: У нас карантин до 31 травня 2022.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я зараз коли бачу когось в масці то це прям як дивина вже, флешбек у недавнє минуле)
nighthawk5
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