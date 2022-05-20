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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 56
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
13%
7
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
39%
22
Зробив 2 щеплення і досить
7%
4
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
36%
20
Інше
5%
3
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Маски еще носить нужно?
Volos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:28

  Volos написав:Маски еще носить нужно?


Обов'язково :mrgreen: У нас карантин до 31 травня 2022.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Я зараз коли бачу когось в масці то це прям як дивина вже, флешбек у недавнє минуле)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:02

  Volos написав:Маски еще носить нужно?

Каким-то образом вирус самоликвидировался, в подтверждение чего, например, сотрудники моего почтового отделения любезно предложили мне снять маску, когда я зашел, чтобы отправить юридическую корреспонденцию за пределы нашего государства.
К сожалению, эта проблема с течением времени неожиданно переродилась в более серьезную, которую в своем особом мнении (пункт 57) судья Евросуда Пауло Пинто де Альбукерке приравнял к шовинизму, который позволяет его приверженцам извлекать материальную выгоду для себя и для своего класса:
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189067
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

я еще до войны писал о том что тех кого убивают войной не убивают вирусом на примере Емена
yama
 
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