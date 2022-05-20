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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Маски еще носить нужно?
Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:28
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я зараз коли бачу когось в масці то це прям як дивина вже, флешбек у недавнє минуле)
Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:02
Каким-то образом вирус самоликвидировался, в подтверждение чего, например, сотрудники моего почтового отделения любезно предложили мне снять маску, когда я зашел, чтобы отправить юридическую корреспонденцию за пределы нашего государства.
К сожалению, эта проблема с течением времени неожиданно переродилась в более серьезную, которую в своем особом мнении (пункт 57) судья Евросуда Пауло Пинто де Альбукерке приравнял к шовинизму, который позволяет его приверженцам извлекать материальную выгоду для себя и для своего класса:
Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
я еще до войны писал о том что тех кого убивают войной не убивают вирусом на примере Емена
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