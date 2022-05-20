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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Маски еще носить нужно?
Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:28
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я зараз коли бачу когось в масці то це прям як дивина вже, флешбек у недавнє минуле)
Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:02
Каким-то образом вирус самоликвидировался, в подтверждение чего, например, сотрудники моего почтового отделения любезно предложили мне снять маску, когда я зашел, чтобы отправить юридическую корреспонденцию за пределы нашего государства.
К сожалению, эта проблема с течением времени неожиданно переродилась в более серьезную, которую в своем особом мнении (пункт 57) судья Евросуда Пауло Пинто де Альбукерке приравнял к шовинизму, который позволяет его приверженцам извлекать материальную выгоду для себя и для своего класса:
Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
я еще до войны писал о том что тех кого убивают войной не убивают вирусом на примере Емена
Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:56
обезьянья оспа
Случаи заражения уже выявлены в шести странах: Франция, Италия, Швеция, Великобритания, Бельгия, Австралия.
что важно знать:
— Эта инфекция передаётся контактным и воздушно-капельным путём.
— Инкубационный период от 6 до 21 дня.
— Симптомы: температура, головная боль, отёки, слабость.
— В 95% случаев на 1-3 день проявляется кожная сыпь в основном на руках и ногах.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:19
С оторванной снарядом руки ногти стричь не надо. Но это не значит, что их вообще не надо стричь. От того, что стали гибнуть тысячи молодых и здоровых от снарядов, старики болеть омикроном не перестали. Другое дело, что он действительно "почти грипп" и цена жизни стариков на фоне смертей молодежи резко снизилась.
Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на сайт открытых данных “Опендатабот” отмечает, что до начала пандемии в марте умирало в среднем 160 тысяч россиян. В марте 2022 года этот показатель составил 201 тысячу, из них смертей от ковида – 30,2 тысячи.
Десяточку можно списать на войну.
И ещё по Мордору:
С начала эпидемии мы видели достаточно четкую зависимость – избыточная смертность росла на фоне роста смертности от ковида и наоборот. Но в марте мы видим необычную картину – ковид отступил, а избыточная смертность увеличилась. Мы затрудняемся сказать, связано это с военными потерями, или есть другое объяснение», – пишет телеграм-канал MMI.
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